Signal vs Telegram vs WhatsApp: quelles sont les différences et lequel prend le plus soin de votre vie privée

Nous vous apportons un petit article avec les principales différences entre WhatsApp, Telegram et Signal, trois applications de messagerie très différentes. Le premier est celui que presque tout le monde utilise, tandis que Telegram est l’alternative éternelle. D’autre part, Signal se concentre sur une meilleure protection de votre vie privée.

Nous allons commencer l’article avec un tableau dans lequel nous pouvons voir quelles données chacune des applications lie à votre compte, c’est là que vous allez voir les plus grandes différences internes en termes de confidentialité. Ensuite, nous vous parlerons de les fonctions et options offertes à l’utilisateur déjà dans les conversations et les groupes eux-mêmes. Nous essaierons de ne pas vous donner le vertige avec les détails techniques, afin que tous les utilisateurs de 45secondes.fr Basics puissent bien le comprendre.

Données liées à votre compte

WhatsApp Télégramme Signal Numéro de téléphone Numéro de téléphone Numéro de téléphone Identifiant d’utilisateur Identifiant d’utilisateur Contacts Contacts Reference de l’appareil Votre nom de compte Données publicitaires Historique des achats Emplacement approximatif Numéro de téléphone Courrier électronique Interaction produit Rapports de bogues Rapports de performance Informations de paiement Attention au client Autre contenu utilisateur

Nous allons commencer par un tableau très visuel, mais qui vous aide vraiment à vous faire une idée des philosophies de chaque produit. Ce que vous voyez ci-dessus sont les données que chaque application de messagerie lie à votre compte, obtenu à partir des nouvelles étiquettes de confidentialité des applications Apple App Store. Avec ce système Apple, nous pouvons savoir quel type de données utilisateur collectées par chacune des applications.

Se démarque avant tout l’énorme quantité de données que WhatsApp lie à votre compte utilisateur. En partie, parce que l’application implémente des systèmes tels que le paiement, et parce qu’elle veut savoir quel type d’erreurs et l’expérience de chaque utilisateur a. Mais cela nuit à votre vie privée, car cela permet à Facebook d’avoir beaucoup plus de données vous concernant sur ses serveurs.

D’autre part, Telegram est un terrain d’entente. Cette application mémorise le nom que vous avez défini, vos contacts, votre numéro de téléphone et votre identifiant d’utilisateur. Ce sont des données très essentielles qui servent à ce que lorsque vous vous connectez à un autre appareil, il soit plus facile de vous identifier et Telegram peut enregistrer votre propre liste de contacts, au cas où vous entrez depuis votre PC ou un autre mobile sans contacts, que vous ne perdiez pas ceux que vous avez.

Dans ce sens, Vous pouvez voir que l’obsession de Signal est dans la confidentialité, car il ne collecte votre numéro de téléphone que pour pouvoir vous identifier en tant qu’utilisateur. Cela peut entraîner des inconforts si vous changez d’appareil, mais si vous recherchez une application qui prend soin de votre vie privée, c’est presque insurmontable.

Autres aspects importants

Si vous recherchez l’intimité, Signal est une meilleure application Par rapport à Telegram et WhatsApp, cela ne fait aucun doute. Comme Telegram, en n’appartenant pas à une grande entreprise comme Facebook comme WhatsApp, avec Signal, vous n’aurez pas à accepter les termes et conditions d’un géant de l’Internet, ni à vous soucier de savoir s’il ment en disant non. croisera vos données personnelles.

Cependant, vous devez également garder à l’esprit que vous allez devoir sacrifier certains aspects qui font des applications comme WhatsApp et Telegram des alternatives très compétitives. Ce sont des aspects qui vont au-delà de la confidentialité et qui rendent de nombreux utilisateurs encore réticents à passer d’une application à une autre.

Par exemple, WhatsApp est l’application que tout le monde a. Il en est ainsi, pour le meilleur ou pour le pire, c’est donc devenu une application qu’il est presque indispensable de l’avoir installée sur un appareil pour pouvoir communiquer avec d’autres personnes. Il n’est pas nécessaire que ce soit dans un mobile où vous avez la carte SIM, donc vous pouvez l’avoir dans une carte secondaire, mais le fait que tout le monde soit à l’intérieur est ce qui en traîne beaucoup pour ne pas pouvoir la quitter.

Telegram a la capacité d’agir comme un cloud personnel, car il vous permet de vous envoyer facilement des messages et de partager des fichiers avec vous. Cela en fait un type de Google Drive très utile, qui, combiné au fait qu’il ne dépasse pas les données qu’il collecte à votre sujet, en fait une application très attrayante. Le problème, c’est que malgré le nombre croissant d’utilisateurs, ce n’est pas cette application que tout le monde possède et avec laquelle contacter votre grand-mère ou l’atelier automobile.

Cela signifie que oui, Signal est l’application de messagerie la plus sécurisée avec un certain nombre d’utilisateurs que vous pouvez trouver, mais très peu de vos contacts y seront. Cela signifie que même si vous l’installez, vous devrez convaincre le reste des personnes à qui vous parlez de le transmettre également … ou faire installer une autre application de messagerie supplémentaire.

Options d’application essentielles

WhatsApp Télégramme Signal Confirmation d’expédition Oui Oui Oui Lire la confirmation Oui Oui Oui Indicateur de clic Oui Oui Oui Appels vocaux Oui Oui Oui Appels vidéo Oui Oui Oui Discussions de groupe Oui Oui Oui Envoyez des photos et des vidéos Oui Oui Oui Notes vocales Oui Oui Oui Notes vidéo Non Oui Non Envoyer des GIF Oui Oui Oui Expédition de l’emplacement Oui Oui Oui Envoi de contacts Oui Oui Oui Envoi de fichiers Oui Oui Oui Cloud personnel Non Oui Non Vidéo de groupe Oui Non Oui Système d’autocollants Oui Oui, et animé Non Accès obligatoire aux contacts Oui Non Non Verrouillage de la capture d’écran Non Oui Oui Chiffrement de bout en bout Oui Seulement dans les chats secrets Oui Messages temporaires Oui Seulement dans les chats secrets Oui Notification sans messages Non Non Oui Blocage d’applications sur mobile Oui natif Oui Oui Expéditeur confidentiel Non Non Oui Verrouillage d’enregistrement Non Non Oui

Dans ce tableau ci-dessus, vous pouvez voir que les trois applications partagent la plupart des options essentielles, de sorte qu’avec chacune d’elles vous pourrez envoyer des emojis, des photos, des lieux ou partager votre position. Ce sont des options qui s’offrent à vous, et c’est à vous de les utiliser pour prendre soin de plus ou moins d’intimité.

Signal ajoute des options supplémentaires, telles que la possibilité d’activer l’expéditeur confidentiel pour envoyer des messages à des inconnus sans partager votre profilBien que Telegram vous donne également un peu de contrôle sur qui peut accéder à votre profil. Vous pouvez également verrouiller votre inscription afin que vous seul pouvez réutiliser votre numéro pour vous connecter à un autre appareil, vous demandant un identifiant supplémentaire. Ainsi, je ne peux pas prendre un téléphone portable avec votre SIM et me connecter avec votre compte sur un autre mobile, car il aura besoin d’un autre code PIN prédéfini.

À cela, il faut ajouter de petits détails, tels que l’indicateur de type et les notifications de lecture peuvent être désactivés dans Signal. En outre, vous pouvez également rediriger les appels vocaux via les serveurs de Signal afin de ne pas révéler votre adresse IP à la personne ou à l’application qui vous appelle. De plus, il existe un type assez curieux de message éphémère qu’il propose, c’est-à-dire de supprimer les messages après un certain temps envoyé, comme une date d’expiration, mais pas les plus récents.

De son côté, WhatsApp a les avantages de son système de salle pour organiser des visioconférences massives jusqu’à 50 personnes, et bien que nous ne l’ayons pas noté dans le tableau, Telegram a de nombreux détails pour ses groupes, comme le fait que les modérateurs peuvent supprimer du contenu ou la possibilité de générer un chat vocal non forcé auquel seul celui qui le souhaite peut accéder.

En bref, Signal n’a pas certains de ces petits détails WhatsApp ou Telegram, comme des autocollants animés ou non animés ou un cloud personnel, mais concentre tous ses détails et ses petites options sur la confidentialité. Nous ne pouvons pas dire qu’il présente de nombreuses différences, en particulier avec Telegram, mais en partageant moins de données vous concernant via l’application, il est déjà plus privé en soi et contient toujours de bons détails.