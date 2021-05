Signal radio, vers, champignons: cinq affirmations non prouvées qui pourraient indiquer l’existence d’une vie extraterrestre

Bayrol Puripool Bayrol - produit d’hivernage Quantité - Bidon de 3 L

Puripool Bayrol Un produit d’hivernage complet En utilisant le Puripool de Bayrol vous préservez la qualité d’eau de votre piscine pendant l’hiver et facilitez la remise en route de votre piscine le printemps venu. Sa formule est spécialement élaborée pour qu’il soit concentré, non moussant, stable en présence de chlore et il évite les dépôts calcaires ainsi que la prolifération des algues pendant cette longue période d’hiver où le bassin va être à l’arrêt complet. Ce liquide concentré est compatible avec toutes les méthodes courantes de traitement (oxygène actif, brome, chlore...) et avec tous les systèmes de filtration. Sans sulfate de cuivre De nombreux autres produits d’hivernage contiennent du sulfate de cuivre en dosage faible. Il s’agit d’un puissant pesticide couramment utilisé dans l’agriculture pour son action algicide et fongicide mais pas le Puripool de Bayrol. Le sulfate de cuivre, en plus d’être nocif en cas d’ingestion et irritant pour la peau et les yeux, peut aussi tàcher définitivement les liners s’il est surdosé et il ne se dégrade pas dans l’eau donc impossible de s’en débarrasser sans vider complètement la piscine. Vous l’aurez compris, autant éviter de trouver ce composé dans les produits que vous choisissez pour traiter votre piscine. Il vaut mieux utiliser exclusivement ce traitement d’hivernage de référence. Dosage et mode d’emploi Dosage recommandé : 0,5 L pour 10 m³ Lieu de dosage du produit : directement dans le bassin Type de filtre : tout type de filtre Fréquence de dosage : en fin de saison avant l’hivernage La qualité Bayrol L’entreprise Bayrol est née en Allemagne et s’est lancée dès 1927 dans la fabrication de produits chimiques de qualité. C’est aujourd’hui le leader européen des produits de traitement des piscines et des spas gràce à une expertise reconnue et une innovation constante. La qualité et la sécurité sont au coeur du travail de la société qui utilisent les technologies les plus avancées et un personnel européen qualifié pour proposer des produits haut de gamme et des innovations brevetés.