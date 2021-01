Signal ET de Proxima Centauri? Une conversation avec Pete Worden de Breakthrough Initiatives

Les nouvelles voyagent vite – à la vitesse fulgurante de la lumière, potentiellement. En décembre, une grande attention a été portée à un rapport selon lequel un mystérieux signal radio semblait avoir viennent des environs de Proxima Centauri , l’étoile la plus proche de la Terre.

Proxima Centauri, qui n’est qu’à 4,2 années-lumière de nous, est connue pour héberger deux planètes. Un de ces deux mondes, Proxima b , est légèrement plus massive que la Terre et pourrait être capable de supporter la vie telle que nous la connaissons.

le Projet d’écoute révolutionnaire , qui fait partie du groupe Breakthrough Initiatives, a fait la détection récente à l’aide du radiotélescope Parkes en Australie, doublant le signal BLC1 pour «Breakthrough Listen Candidate 1».

Breakthrough Initiatives est soutenu par Yuri Milner, un investisseur et philanthrope scientifique et technologique qui a fondé l’organisation. Son activité Breakthrough Listen est un programme de 100 millions de dollars d’observations et d’analyses astronomiques, le plus complet jamais entrepris dans la recherche de preuve de civilisations technologiques dans l’univers .

45secondes.fr s’est récemment entretenu avec le directeur exécutif de Breakthrough Initiatives, Simon Peter « Pete » Worden, à propos de BLC1 et de la recherche de « technosignatures » extraterrestres en général; les protocoles d’annonce d’une détection ET; et le dernier sur le perspectives de vie sur Vénus , un autre effort d’étude entrepris par Breakthrough Initiatives.

Alerte spoiler: ne soyez pas navré en apprenant à quel point les « ondes radio » entre les civilisations sont vraiment difficiles!

45secondes.fr: Quelles sont les dernières nouvelles sur le prétendu signal Proxima Centauri?

Worden: Nous sommes sur le point de soumettre nos articles sur le signal. Nous sommes pratiquement certains maintenant qu’il s’agit d’une interférence. Je ne peux pas entrer dans les détails. Cependant, notre intention était que ce soit une sorte de pionnier, nous sommes donc heureux de cette opportunité. C’est le premier signal qui a passé notre test de base.

45secondes.fr: Ce test de base se résume à quels éléments?

Worden: L’essentiel pour nous est que nous sommes passés par le «et si» – et si c’est ça, et si c’est ça? Quelles sont les sources d’interférences? Nous en sommes donc à peu près terminés. Une équipe d’examen interne examine nos documents, l’un sur l’approche que nous avons adoptée et l’autre sur les données réelles collectées. Ensuite, nous les soumettrons à un journal. Mais nous sommes pratiquement certains que c’était une interférence.

Le radiotélescope Parkes est une icône de la science australienne et fait partie de l’Australian Telescope National Facility. (Crédit d’image: Parkes Radio Telescope / Australia Telescope National Facility)

45secondes.fr: C’était donc un bon test des procédures que vous avez mises en place?

Worden: Oui, mais c’est aussi une question technique. En fin de compte, cela souligne que nous devons disposer de plusieurs instruments différents. Nous sommes juste en train de mettre en ligne le radiotélescope sud-africain MeerKAT, la première phase du Réseau de kilomètres carrés (SKA) ensemble d’antennes radio. En fait, nous allons probablement faire des observations coordonnées, à la fois avec MeerKAT et le radiotélescope Parkes dans les prochains mois. En général, on apprend ce que l’on s’attend à voir en termes de technosignature.

45secondes.fr: Le Télescope Parkes en Australie, utilisé pour capter le signal, aurait eu des problèmes dans le passé avec des interférences. Pourquoi ça?

Worden: C’est vrai pour n’importe quel radiotélescope. Un gros problème il y a dix ans – quand rafales radio rapides [FRBs] ont été détectés, il y avait deux types de FRB. L’un d’entre eux que nous comprenons maintenant comme une sursaut radio rapide… l’autre s’est avéré être dû à des interférences micro-ondes. Il y a toutes sortes d’interférences que vous devez dépister. La vraie réponse est que lorsque vous voyez ces choses, vous devez très rapidement mettre en ligne un deuxième instrument.

S. Pete Worden, directeur exécutif de Breakthrough Initiatives. (Crédit d’image: S. Pete Worden)

45secondes.fr: L’histoire du signal Proxima Centauri a fait son apparition dans les médias. Devrait-il y avoir un regard sur les protocoles de traitement de la divulgation d’informations qui, en effet, un technosignture a été découvert?

Worden: Le seul protocole dont nous disposons est la «Déclaration de principes concernant les activités à la suite de la détection d’intelligence extraterrestre», qui a été élaborée par l’Académie internationale d’astronautique (IAA). Notre prochaine tâche est donc de mettre en place quelque chose, probablement très comparable à la Bureau central des télégrammes astronomiques . Cela n’a pas encore été mis en place. Il n’y a pas de protocole gouvernemental pour cela. Ensuite, il y a un problème connexe qui a à voir avec la gestion des messages vers l’intelligence extraterrestre.

45secondes.fr: Quelles leçons pouvez-vous tirer de cet incident Breakthrough Listen Candidate 1?

Worden: C’était le premier processus d’alerte rouge. Cela fonctionnait généralement bien. Nous avons été raisonnablement satisfaits. Il a fui dans la presse. Il y avait probablement environ 20 personnes dans l’équipe. Il est donc difficile de comprendre pourquoi il ne fuirait pas.

S. Pete Worden, directeur exécutif de Breakthrough Initiatives, avec chevalier-commandant de la Légion luxembourgeoise du mérite. (Crédit d’image: S. Pete Worden)

Évidemment, le premier travail consiste à mettre en place des réseaux pour valider qu’un signal est un technosignature ou pourrait être. Nous travaillons là-dessus. Peu importe l’intérêt d’un signal individuel, il s’agit toujours d’un signal aléatoire jusqu’à ce qu’il soit validé par différents instruments, différents chercheurs. La question est donc de savoir comment amener rapidement d’autres personnes dans le ciel à regarder ces choses. Comme nous avons de plus en plus d’instruments et de meilleurs détecteurs, nous allons obtenir beaucoup de choses comme celle-ci. Alors ne soyez pas trop excité quand il y a une alerte pour qu’un groupe de personnes aille jeter un œil aux choses. Pour ce qui est des résultats, nous voulons vraiment faire de la technosignature une préoccupation scientifique légitime une fois de plus. C’est maintenant en passe de l’être.

45secondes.fr: Enfin, Breakthrough Initiatives étudie également un regard sur les découvertes selon lesquelles la haute atmosphère de Vénus peut être un point chaud pour la vie . Quel est le statut de votre étude?

Worden: Ça va plutôt bien. Sara Seager, astrophysicienne et planétologue au MIT, dirige cela. Nous faisons une étude de conception ainsi que des travaux de laboratoire sur ce qu’il faut rechercher chez Venus. Nous revenons à Yuri Milner dans un mois ou deux pour voir s’il veut aller de l’avant avec une sorte de mission. Nous examinons les petites, moyennes et grandes missions. Nous avons travaillé avec un certain nombre de personnes, notamment Rocket Lab et leur intérêt pour ce domaine .

Vénus en lumière ultraviolette, vue par Pioneer-Venus Orbiter de la NASA en 1979. La vie se cache-t-elle dans la couche nuageuse supérieure de la planète? (Crédit d’image: NASA)

45secondes.fr: Quelle est votre opinion personnelle sur la proposition de la vie dans les nuages ​​de Vénus?

Worden: Il y a quelque chose de très intéressant [at Venus]. Je pense que la seule façon dont nous allons le comprendre est d’envoyer une sonde là-bas. Qu’est-ce que tu cherches? Il s’avère que nous pouvons probablement envoyer une petite sonde assez rapidement et à peu de frais, pour des dizaines de millions de dollars. La question est de savoir dans quelle mesure le résultat obtenu est définitif. Ensuite, la question doit être suivie d’un élément plus large qui entre dans le atmosphère de Vénus . En fin de compte, vous voulez attraper quelque chose, le mettre sous un microscope, obtenir une analyse chimique détaillée et l’imaginer. Voilà donc où nous en sommes.

Leonard David est l’auteur du livre récemment publié, « Moon Rush: The New Space Race », publié par National Geographic en mai 2019. Ecrivain de longue date pour 45secondes.fr, David fait des reportages sur l’industrie spatiale depuis plus de cinq décennies. Suivez-nous @Spacedotcom, Facebook. Cette version de l’histoire publiée sur 45secondes.fr.