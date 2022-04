Siesta Key Saison 4 Episode 20 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de l’épisode 20 de la saison 4 de Siesta Key. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans regardent partout sur Internet. C’est pourquoi nous avons décidé de vous apporter toutes les informations dont nous disposons sur cette émission. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la dernière date de sortie de l’épisode 20 de la saison 4 de Siesta Key, si vous obtiendrez cet épisode cette saison, combien d’épisodes seront là dans la saison en cours de cette série, ainsi que d’autres informations que vous besoin de savoir à ce sujet. Découvrons ce guide sans plus tarder.

Vous pouvez également lire sur: The Girl From Plainville: Date de sortie de l’épisode 7 de la série limitée

C’est une série télévisée américaine et cette série a été créée par Mark Ford et Warren Skeels. Son premier épisode est sorti le 31 juillet 2017 et après la sortie, cette série a acquis une grande popularité en très peu de temps. L’émission a été inspirée par la série de télé-réalité du début des années 2000 Laguna Beach: The Real Orange County.

L’intrigue de cette série tourne autour d’un groupe d’adultes immatures rencontrant des problèmes d’amour, de chagrin, de poignardage dans le dos et menaçant la majorité alors qu’ils passent l’été ensemble. Rien n’est interdit pendant qu’ils atteignent l’âge adulte, découvrant qui ils sont et qui ils veulent devenir. après avoir regardé le dernier épisode, ses fans sont ravis de la date de sortie de l’épisode 20 de la saison 4 de Siesta Key. Eh bien, il y a quelques détails liés au prochain épisode de cette émission et nous les avons apportés pour vous.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de This Is Us Saison 6 Episode 14

Siesta Key Saison 4 Épisode 20 Date de sortie

Maintenant, dans ce paragraphe, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 20 de la saison 4 de Siesta Key. Le nom de cet épisode à venir est le 28 avril 2022. Comme vous pouvez le constater, votre attente pour cet épisode va bientôt se terminer. Les fans sont vraiment curieux pour cet épisode le plus attendu ils comptent les jours sur leurs doigts.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 20 de la saison 10 de Chicago Fire

Où diffuser Siesta Key Saison 4 Episode 20?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est MTV. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses autres plateformes comme Vudu, Google Play et iTunes. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région. Si vous n’avez regardé aucun épisode précédent, vous pouvez le diffuser sur ces plateformes.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans la saison 4 de Siesta Key ?

Dans cette saison en cours, il y aura 20 épisodes. Ce sera donc le dernier épisode de la saison 4. S’il y aura des informations concernant le renouvellement de la saison prochaine, nous vous en informerons ici.

Distribution de la série

Après vous avoir fourni toutes les informations concernant la date de sortie de l’épisode 20 de la saison 4 de Siesta Key. Ici, nous allons vous fournir la liste des acteurs de cette série.

Juliette Porter

Alex Kompothécras

Madisson Hausbourg

Brandon Gomes

Kelsey Owens

Garrett Miller

Chloé Trautman

Amanda Miller

Sam Logan

Camille Cattaneo

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 20 de la saison 4 de Siesta Key, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂