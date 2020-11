Sierra Skye grésille dans un minuscule bikini à imprimé léopard: ‘Bliss’

Sierra Skye a fait monter les températures à des sommets avec sa publication sur Instagram samedi après-midi. Elle a partagé un nouvel instantané de bikini avec ses 4,1 millions d’abonnés et ils n’ont pas perdu de temps à lui faire des éloges.

La photo que la beauté de 24 ans a partagée la montrait allongée sur ce qui semblait être une table de massage ou une chaise longue à l’extérieur. Sierra était de son côté, posant ses bras à l’extérieur du cadre sur le meuble assorti à côté d’elle.

La bombe blonde portait un minuscule bikini à imprimé léopard pour ce claquement. Un côté du sommet du triangle pouvait être vu sur la photo, et il semblait avoir été un peu poussé. Cela a permis à une bonne partie du dessous de Sierra d’être visible, avec une touche de sideboob.

Ce positionnement a également mis en valeur le ventre tendu de Sierra et ses jambes longues et souples. Les liens latéraux de son bas de maillot de bain reposaient excessivement haut sur sa hanche, et c’était à peu près tout le vêtement que l’on pouvait voir. Son butin pétillant était bien en évidence sur cette photo, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Sierra avait ses tresses blondes tirées autour de son cou et elles semblaient tomber par-dessus l’épaule qui était loin de la caméra. Elle pencha la tête vers le bas et ferma les yeux comme si elle faisait une sieste en admirant le cadre enchanteur de cet endroit à l’air exotique.

En quatre heures, le post captivant de Sierra a reçu plus de 60 000 likes et 360 commentaires de ses fervents adeptes. Beaucoup d’emoji de feu et de cœur ont été saupoudrés dans la section des commentaires alors que tout le monde a montré son approbation.

«Je t’aime reine !!» un fan a écrit.

«Beau bonheur!» une seconde notée.

«Vous avez le meilleur corps de la planète», a déclaré un disciple.

«Tant de bonheur que je peux à peine gérer!» quelqu’un d’autre a déliré.

Certains fans ont remarqué que Sierra semblait avoir une poussière de sable sur son butin. Une autre a plaisanté en disant qu’elle devait faire attention à ne pas rouler sur ce qui semblait être une pince à cheveux sur la couverture à côté d’elle.

Dans l’ensemble, de nombreux admirateurs ont commenté le derriere dodu de Sierra et ont trouvé qu’elle avait l’air incroyable. Des adjectifs tels que «perfection» et «magnifique» sont également apparus à plusieurs reprises dans les réponses.

Il y a quelques jours, Sierra a taquiné ses fans avec un message excessivement effronté. Elle a partagé un instantané sexy la montrant vêtue d’un petit bikini vert fluo et celui-ci était tout au sujet de son postérieur pêche.

Sur cette photo, Sierra a noté qu’elle était à Tulum, au Mexique. Cette photo alléchante a reçu 116 000 likes et 925 commentaires en quelques jours seulement.