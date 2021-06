Sienna Mae Gomez nie les allégations d’agression sexuelle de Jack Wright

Un ami de Jack Wright a accusé Sienna Mae Gomez d’avoir agressé sexuellement et abusé de Jack.

AVERTISSEMENT DE DÉCLENCHEUR: cet article contient des informations que certaines personnes peuvent trouver déclenchant ou dérangeantes. Veuillez lire à l’avance avec prudence.

La star de TikTok, Sienna Mae Gomez, a répondu aux allégations selon lesquelles elle aurait agressé sexuellement et abusé son petit ami Jack Wright.

Hier (31 mai), Mason Rizzo, un ami de la star de TikTok, Jack Wright, a publié une déclaration sur les réseaux sociaux accusant Sienna Mae Gomez d’avoir abusé de Jack. Il a écrit: « J’ai du mal à voir une fille se faire féliciter après avoir dit à mon meilleur ami de se suicider et l’avoir agressé sexuellement à plusieurs reprises après avoir fixé des limites et puis à plusieurs reprises, je me suis demandé pourquoi ‘il ne vous aime pas en retour.' »

Il a poursuivi: « Elle a également des antécédents de violence verbale envers des personnes au lycée de Los Angeles. Elle donne la priorité à la croissance de sa plate-forme plutôt qu’au message positif qu’elle se représente. Les suiveurs ne devraient pas être une excuse pour échapper à un comportement abusif. Vous les gars méritent tous de connaître la vérité sur elle. «

Maintenant, Sienna (17), le frère de Jack James Wright (17) et Jack (17) ont tous répondu aux allégations en ligne.

Peu de temps après que Jack a partagé le tweet de Mason avec la légende: « Jack et James sont mes meilleurs amis depuis la maternelle. », Le frère de Jack, James, a retweeté les commentaires de Mason et a ajouté: « C’est pourquoi je ne pouvais pas laisser tomber et rester en dehors de il.' »

Mason a ensuite supprimé ses tweets et a écrit: « La famille Wright, la famille de Sienna et moi avons décidé de supprimer toutes les informations sur la situation et de la gérer hors des réseaux sociaux. » James a également supprimé ses tweets et retweeté Mason.

Bien que Jack n’ait pas commenté directement les accusations, il a publié une histoire Instagram avec la légende: « merci pour tout votre soutien » et un emoji coeur rouge.

Pendant ce temps, Sienna a publié une déclaration niant les allégations. S’adressant à Instagram, elle a écrit: « Les amis se disputent et les relations changent parfois, mais les allégations d’acte criminel ne doivent pas être jetées sans réfléchir. Faire une fausse accusation d’agression sexuelle n’est jamais acceptable. Je suis plus que attristé par cette situation. »

Sienna a poursuivi: « Pour que nous puissions tous avancer, je vais mettre cela hors ligne avec Jack. Merci à tous ceux qui ont tendu la main avec amour et préoccupation. »

Peu de temps avant que les allégations ne se manifestent, Jack et Sienna se sont désabusés sur les réseaux sociaux et ont supprimé leurs photos de couple sur Instagram, ce qui a amené de nombreux fans à croire qu’ils avaient rompu.

Jack et Sienna devraient tous deux jouer dans la série télé-réalité Hype House de Netflix plus tard cette année.

