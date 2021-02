Siemens Gamesa reçoit une commande pour un parc éolien en France pour fournir 448 MW

, 20 février () –

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) a reçu une commande ferme, via l’une de ses filiales, pour fournir des éoliennes au parc éolien offshore français de Courseulles-sur-Mer, d’une capacité totale de 448 mégawatts (MW).

Comme signalé à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), la commande ferme de la société composée d’EDF Renewables, Enbridge et WPD comprend la fourniture de 64 éoliennes offshore SWT-7.0-154 et un contrat de service et de maintenance pour 15 ans.

L’installation et la mise en service du projet dans ce parc situé à 10 kilomètres de la côte française du Bessin (Basse-Normandie) est prévue pour l’année 2024.

