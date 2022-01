Sidney Poitier, le premier Afro-Américain à remporter un Oscar, est décédé

Hollywood Cela faisait encore une fois partie d’une triste nouvelle vendredi. Le média britannique Le miroir a confirmé que l’acteur Sidney Poitier a perdu la vie. Il avait 94 ans et les causes qui ont conduit à sa mort n’ont pas encore été révélées. La nouvelle a été révélée par le ministre des Affaires étrangères des Bahamas, fred mitchell au milieu susmentionné du pays européen. C’était un artiste bien connu pour L’Académie.

Sidney Poitier Il est l’une des figures les plus importantes de l’âge d’or de Hollywood, grâce aux plus de 50 longs métrages dont il a fait partie. De plus, il est entré dans l’histoire de l’Académie en devenant le premier Afro-Américain à recevoir un prix. oscar. C’est grâce au travail qu’il a fait dans Lys des champs, un film de 1963 qu’il a réalisé ralph nelson.

En plus de cette reconnaissance, Poitier avait déjà été nominé pour un prix. oscar grâce à Les provocateurs, lorsqu’il est devenu la première personne de couleur à être nominé. Dans cette occasion, il a perdu avec David Niven pour Tableaux séparés. En 2002, L’Académie était chargé de le récompenser d’un oscar honoraire. Parmi les nominations qu’il a reçues, il a également eu deux a les Emmy Awards dans les années 90 et 7 nominations pour les globes d’or, dont il a remporté un, également pour Lys des champs.

Son influence était si importante dans l’industrie de Hollywood et agissant en général que sa vie allait être transférée à une pièce de théâtre de Broadway. La nouvelle avait été annoncée il y a un mois et avait l’aval de la famille de Sidney Poitier. La pièce sera écrite par Charles Randolph Wright et dirigé par le gagnant du Tony, Ruben Santiago-Hudson. On l’appellera, simplement, Sidney.

2022 a commencé par une autre défaite, celle de Peter Bogdanovich

La mort de Sidney Poitier C’est la seconde qui touche l’industrie, après ce mercredi le décès de Peter Bogdanovitch. Le critique devenu scénariste et réalisateur était une éminence de la Nouveau hollywoodien, responsable de films comme Le dernier spectacle d’images Oui Papier de lune. Il avait 82 ans et la nouvelle a été confirmée par sa fille, bien que les causes de sa mort n’aient pas encore été dévoilées.

