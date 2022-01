Sidney Poitier décède, le légendaire lauréat d’un Oscar avait 94 ans

Une légende de l’écran nous a quitté car il a été rapporté que Sidney Poitier est décédé. Selon TMZ, la mort de Poitier a été annoncée par le ministre des Affaires étrangères des Bahamas, mais les circonstances de son décès, ainsi que la cause du décès, n’ont pas été révélées. L’acteur vétéran, qui est devenu le premier homme noir à remporter le prix du meilleur acteur aux Oscars pour sa performance dans les années 1963 Lys des champs, avait 94 ans.

Débutant sa carrière de comédien sur scène dans les années 1940, Poitier commençait à se faire remarquer par Hollywood après être apparu en tant que médecin traitant un homme raciste blanc à Sans issue en 1950. D’autres rôles ont rapidement suivi, Poitier décrochant son premier rôle majeur en tant que Gregory Miller dans les années 1955. Tableau noir Jungle. En 1958, il partage la vedette avec Tony Curtis dans Les provocateurs, et la performance lui a valu la toute première nomination du meilleur acteur pour un homme noir aux Oscars.

Poitier a suivi avec des performances très acclamées dans des films classiques comme Porgy et Bess, Un raisin sec au soleil, et Bleus parisiens. L’un de ses rôles les plus connus est venu en 1963 lorsqu’il a joué dans Lys des champs comme un travailleur itinérant qui aurait été envoyé à un groupe de moniales par Dieu. Cela lui a valu le prix du meilleur acteur aux Oscars pour Poitier.





Gagner l’Oscar a catapulté Poitier vers une renommée et un succès encore plus grands. Certaines des autres performances les plus connues de Poitier incluent des rôles dans A monsieur, avec amour, Dans la chaleur de la nuit, et Devine qui vient dîner. Il apparaîtra plus tard dans Remuer fou avec Gene Wilder et Richard Pryor, Buck et le prédicateur avec Harry Belafonte, et Baskets avec Robert Redford et Dan Aykroyd. L’acteur a également réalisé plusieurs films dont Uptown samedi soir, Faisons le encore, Un morceau de l’action, et Papa fantôme.

L’acteur acclamé était également un militant des droits civiques. Il a reçu la Médaille présidentielle de la liberté en 2009 par le président de l’époque, Barack Obama, pour son travail. Le double natif des États-Unis et des Bahamas a également été ambassadeur des Bahamas au Japon de 1997 à 2007. Son travail à la fois avec le cinéma et avec son activisme a fait de Poitier l’une des célébrités les plus adorées d’Hollywood.

« Sidney Poitier. Quel acteur historique », écrit Westworld et Le Batman l’acteur Jeffrey Wright sur Twitter. « Unique en son genre. Quel homme magnifique, gracieux, chaleureux, vraiment royal. RIP, Monsieur. Avec amour. »

La princesse à marier Le favori Cary Elwes a ajouté : « J’ai eu une fois l’honneur de serrer la main de Sidney Poitier. Qu’il repose au pouvoir en sachant qu’il était aimé et pionnier dans notre industrie qui a illuminé l’écran avec son talent. »

Les survivants de Poitier comprennent sa femme de 45 ans, Joanna, ainsi que six filles. Nous tenons à leur offrir nos condoléances en ces moments douloureux. Poitier avait construit un héritage incroyable pendant qu’il était ici et cela garantira qu’il restera à jamais dans les mémoires. Repose en paix Sidney Poitier.





