Side Eye Challenge de TikTok: la tendance virale expliquée

« Pourquoi personne ne m’a dit que ton œil était d’une couleur différente sur le côté »

Envie d’une autre tendance TikTok? Oh, continuez alors. Au cours des dernières semaines, les utilisateurs de TikTok ont ​​participé à la tendance «Hey Lol» de Khaleel et au nouveau défi Bugs Bunny. Maintenant, les gens découvrent leur « couleur des yeux latéraux » grâce à une nouvelle tendance qui fait le tour de l’application appelée « Side Eye Challenge ».

Sur la chanson ‘After Dark’ de Mr Kitty, les utilisateurs filment leurs yeux de près, puis détournent le regard sur le rythme de la chanson pour voir si leurs yeux sont d’une couleur différente.

Voici comment participer et découvrir quelle est votre «couleur des yeux latéraux».



Défi TikTok Side Eye: comment le faire. Photo: David Talukdar / NurPhoto via Getty Images, @milliehargreavesx via TikTok

Comment faire le Side Eye Challenge de TikTok

Pour participer à la tendance, il vous suffit de tenir votre appareil photo le plus près possible de l’un de vos yeux puis de regarder de côté au rythme de la musique.

Selon la couleur réelle de votre œil, vous pouvez finir par voir une couleur différente en le regardant sous un angle différent, avec un éclairage différent.

Cependant, ce n’est pas vraiment votre œil qui « change de couleur ». Tout dépend de la façon dont le pigment de votre iris réagit à la lumière, en fonction de l’angle sous lequel vous le regardez. Lorsque la lumière frappe votre œil sous un angle différent, une illusion se produit qui pourrait lui donner une couleur différente.

Cela peut fonctionner pour certains, mais cela ne fonctionne pas pour tout le monde. Voici quelques-unes des vidéos les plus populaires sur l’application à ce jour:

Selon une réponse de 2005 des scientifiques de l’UCSB sur la façon dont les yeux semblent « changer de couleur », il y a une raison pour laquelle les personnes aux yeux bruns peuvent ne pas voir des résultats similaires dans le défi que les personnes aux yeux bleus, gris ou verts.

Les yeux bruns sont plus pigmentés et provoquent plus «d’absorption de lumière», les yeux bleus ou gris ont moins de pigmentation et provoquent donc une «réflectance accrue». L’explication continue: « Plus l’œil réfléchit, plus il est probable que les couleurs autour de vous affectent la couleur de votre œil. »

Le défi est différent de l’autre défi de couleur des yeux qui est apparu sur l’application en 2020. Pour celui-là, les utilisateurs ont enregistré leurs yeux tout en gardant le flash de l’appareil photo allumé, puis ont utilisé le filtre S5 de TikTok pour voir leur «vraie» couleur des yeux.

