Sid Watkins. Le « grand architecte » de la sécurité en Formule 1

Aujourd’hui, il est encore plus logique de se souvenir Sid Watkins (1928-2012), le médecin neurochirurgien qui a transformé à jamais la sécurité de la Formule Un.

Si la Formule 1 est aujourd’hui l’une des courses les plus sûres au monde, et si Romain Grosjean est sorti pratiquement indemne de l’intérieur de la voiture du Haas F1 Team, c’est hier grâce à Sid Watkins et à tous ceux qui lui ont succédé dans cette bataille pour la sécurité dans le le sport automobile.

Son héritage ne tient pas seulement dans un texte. Mais c’est ce neurochirurgien anglais qui a mené les premières batailles pour institutionnaliser et garantir la sécurité dans le sport automobile. «Non, il n’était pas pilote, non, il n’était pas ingénieur et il n’était pas concepteur, il était médecin. Et il sera juste de dire qu’il a fait plus que quiconque, pendant de nombreuses années, pour rendre la Formule 1 aussi sûre qu’elle l’est aujourd’hui », a déclaré Ron Dennis, en 2012 à la mort de« The Professor », surnom par lequel Sid Watkins était connu dans le paddock.

Sid Watkins et les mesures de sécurité

Sid Watkins est arrivé en Formule 1 en 1978, à l’invitation de Bernie Ecclestone, avec un objectif très clair: arrêter les morts en Formule 1. Seulement entre 1967 et 1978, le sport reine du sport automobile avait coûté la vie à 14 pilotes.

L’assistance médicale est pratiquement inexistante et surtout inefficace. C’est Sid Watkins qui a institutionnalisé les procédures médicales et normes sécurité en Formule 1. Voitures d’assistance rapide, hélicoptères, équipes et installations médicales permanentes sur les circuits, etc. Quoi qu’il en soit, tout ce que nous prenons pour acquis aujourd’hui.

Quelle était votre puissance? Le Grand Prix n’a tout simplement pas eu lieu sans l’avis positif de Sid Watkins. Et non, ce n’était pas une simple procédure administrative. Les spécifications que les circuits devaient respecter étaient exigeantes. Tellement exigeants qu’ils ont exclu les circuits historiques de Formule 1, comme Brands Hatch, jusqu’à ce que leurs recommandations soient satisfaites: la construction d’un hôpital sur le circuit. Une posture qui a valu à Watkins de nombreux anticorps aux côtés des promoteurs des circuits aux quatre coins du monde.

La voiture qui a aidé Romain Grosjean immédiatement après l’accident de ce week-end a été présentée par Sid Watkins. Mais il est préférable d’écouter les parties prenantes:

Mais revenant aux épisodes historiques, l’un des plus célèbres s’est produit précisément en 1978. Avec 85 000 personnes déjà assises sur les bancs du GP d’Allemagne, Bernie Ecclestone a garanti qu’il n’y aurait pas de course si l’un des médecins de l’équipe de Sid Watkins ne pouvait pas être présent dans la salle. du sens de la marche, l’endroit où les mauvaises nouvelles s’accélèrent.

Le directeur de course a montré de la résistance, mais a dû céder: «Je veux que vous _____, que vous laissiez entrer le médecin ou que vous rentriez chez vous», a rétorqué Bernie Ecclestone. Et oui, il y a eu une course ce week-end. Et oui, il y avait un médecin dans la salle de gestion de la course.

«Le Prof» (l’enseignant), comme on l’appelait, s’est également distingué pour avoir aidé à sauver la vie du Finlandais Mika Häkkinen, double champion du monde, du Brésilien Rubens Barrichello et de l’Autrichien Gerhard Berger. Mais les vies que son combat pour une Formule 1 plus sûre a épargnées ne sont pas dénombrables.

L’accident qui a changé la Formule 1

L’un des épisodes les plus remarquables de sa carrière s’est produit à Imola, l’année fatidique de 1994. Année marquée par plusieurs tragédies en Formule 1, parmi lesquelles la mort d’Ayrton Senna et de Roland Ratzenberger.

Perturbé par la nature, Watkins n’a jamais reculé pour tenter de rendre la Formule 1 plus sûre. Immédiatement après ce week-end, la FIA a créé le Comité consultatif d’experts sur la sécurité et a nommé Watkins à la présidence. Les normes de sécurité en place depuis 1994 signifient que la Formule 1 se poursuit sans mort sur la piste depuis 1994 – bien que Jules Bianchi ait succombé à des blessures au Grand Prix du Japon plusieurs mois après son accident, ce qui a contribué au développement de l’équipement de course. Halo de sécurité qui équipe aujourd’hui les sièges uniques de la discipline.

En plus de ce groupe, Sid était également responsable des améliorations de la sécurité dans le karting et les rallyes. En 2004, les trois groupes ont été réunis, en un seul organe, l’Institut FIA pour la sécurité dans le sport automobile, dans lequel cette histoire médicale anglaise est restée en tête jusqu’en 2011.

Sans votre contribution, la sécurité de la Formule 1 ne serait probablement pas au niveau qu’elle est aujourd’hui. Car comme on l’a vu ce week-end, quand il s’agit de sécurité, tous les détails comptent. Il n’y a pas de temps à perdre.