« Sicko Mode » devient l’une des chansons les plus diffusées de tous les temps

Travis Scott et Drake viennent de gagner une autre distinction à célébrer. Basé sur de nouvelles données de streaming, le single collaboratif duos « Sicko Mode » a gagné la distinction comme l’une des chansons les plus écoutées de l’histoire. Selon les informations de Chart Data, le single commun, qui a chuté à l’été 2018, a désormais atteint plus de 2 milliards de streams combinés rien qu’aux États-Unis. Cela fait du single l’une des pistes les plus diffusées de l’histoire. Le single a 1,3 milliard de streams sur Spotify seul, ce qui en fait la chanson la plus écoutée de Travis et la troisième de Drizzy, derrière « One Dance » et « God’s Plan ».

La chanson est sortie en tant que deuxième single du troisième album studio de Travis Scott à succès Astroworld, qui a chuté en 2018 et a présenté des voix d’invités d’autres favoris des fans comme Kid Cudi, Frank Ocean, The Weeknd, Gunna, 21 Savage et d’autres. « Butterfly Effect » a servi de premier single de l’album, abandonnant une année entière avant le single de suivi.

En ce qui concerne les efforts musicaux les plus récents de Drizzy, le leader d’OVO a travaillé tranquillement dans les coulisses, se préparant à sortir Garçon amoureux certifié, qui est censé arriver depuis l’été.

Félicitations à Travis Scott et Drake pour la nouvelle réalisation à leur actif!