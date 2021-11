Sicario 3: date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que nous savons

Le drame à succès de Denis Villeneuve Sicario semblait sortir de nulle part, mais il a déjà engendré deux suites, dont l’une n’est pas encore sortie. Le film OG de 2015 suit un agent idéaliste du FBI (la très séduisante Emily Blunt) enrôlé par un groupe de travail gouvernemental pour aider à l’escalade de la guerre contre la drogue à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. La suite percutante du film 2018, Sicario : Jour du Soldado, continue de suivre la guerre contre la drogue à la frontière, qui s’est intensifiée alors que les cartels ont commencé à trafiquer des terroristes à travers la frontière américaine. Pour combattre la guerre, l’agent fédéral Matt Graver (Josh Brolin) fait équipe avec le secret Alejandro (Benicio del Toro). Vont-ils se retrouver pour le troisième volet ?

Le premier film a connu à la fois des critiques favorables et un succès au box-office tout en décrochant trois nominations aux Oscars. Le deuxième volet était généralement moins apprécié des critiques, même s’il ne s’agissait certainement pas d’un flop commercial. Le troisième projet, qui compléterait ce que les producteurs ont appelé une « trilogie d’anthologie », est toujours en cours.

« Nous étions tellement ravis que les gens aient répondu au premier et nous nous sommes sentis justifiés d’en faire un deuxième parce que nous l’avons adoré », a déclaré le producteur Trent Luckinbill à Screen Rant. « Nous sommes probablement les plus grands fans du film. Et nous le ressentons à nouveau. Évidemment, encore plus que le premier, nous laissons en quelque sorte un petit teaser à la fin. Ouais. Et nous aimerions en quelque sorte voir, vous savez, cela a toujours été dans le fond de l’esprit de Taylor, et nous avons adoré, et nous avons pensé, mon Dieu, ce serait génial si nous pouvions y arriver. Je pense que nous aimerions le faire maintenant. Je me sens certainement comme le le second a été à la hauteur des attentes. »

Il y a eu des spéculations sur qui reviendra pour Sicario Capos – le titre annoncé du troisième film – à la fois derrière et devant la caméra. Voici un aperçu de tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Quand sortira-t-il en salles ?

Sicario : Capos est produit par Black Label Media, qui a confirmé que le film devrait entrer en production fin 2021 ou début 2022. Par conséquent, il est possible que nous ne voyions pas de produit fini avant la fin de l’année prochaine. Compte tenu de la réponse mitigée du deuxième volet, le studio peut prendre des précautions supplémentaires lors de l’assemblage du prochain volet.

Quels membres de la distribution reviennent ?

Pour le moment, pas de casting définitif pour Sicario 3 a été révélé, mais la productrice Molly Smith a confirmé avec Deadline que Black Label avait l’intention de faire revenir del Toro. Brolin et l’acteur de soutien Jeffrey Donovan (Avis de brûlure), (Fargo Saison 2) devraient tous deux revenir pour un troisième film, mais encore une fois, rien n’a été finalisé.

On dirait que le personnage héroïque de Blunt est également un incontournable pour un capsuleur de trilogie, et une exploration de la façon dont elle a évolué à la suite des événements traumatisants du film original pourrait être formidable pour le nouveau film. Tandis que Jour du Soldat a reçu sa juste part de commentaires positifs, l’absence de Blunt a été fortement ressentie et le film est généralement considéré comme moins intéressant sur le plan narratif que l’original. Les rapports indiquent que les producteurs de la série sont intéressés à ramener Blunt dans le monde de Sicario, mais c’est difficile à dire, étant donné son emploi du temps chargé.

Qui dirige le projet derrière la caméra ?

Villeneuve pourrait-il reprendre le fauteuil du réalisateur pour Sicario 3? Selon le producteur Ed McDonnell, Villeneuve aimerait revenir. « [Villeneuve] souhaite qu’il ait été disponible [for Sicario 2] », a déclaré McDonnell à Empire. « Nous avons même parlé de lui qui reviendrait peut-être pour le troisième, s’il y en avait un. Il a dit : ‘Si j’étais disponible, je dirigerais ce film demain.’ Mais nous avons toujours su qu’il serait au milieu de Blade Runner lorsque le script a commencé à se mettre en place. »

Pendant ce temps, Sicario 2 le réalisateur Stefano Sollima a clairement indiqué en 2018 qu’il ne reviendrait pas pour un troisième versement. « Chaque film de cette série doit être un film autonome qui reste dans le même monde », a-t-il déclaré. Variété à l’époque. « J’adorerais regarder un autre chapitre de Sicario, mais il devrait provenir d’un réalisateur différent qui a son propre style. Vous ne devriez pas avoir plus d’un film du même réalisateur. Ce serait alors trop comme une vraie franchise. »

Quel est le scénario du troisième volet ?

Avant la sortie de Jour du Soldat, le producteur Trent Luckinbill a confirmé un troisième Sicario était définitivement en préparation. L’histoire reprendrait probablement du Sicario 2 fin, qui a vu Alejandro (del Toro) survivre à un coup de feu du jeune membre du gang Miguel (joué par Elijah Rodriguez}, qui a été forcé de lui tirer dessus. La scène finale a lieu un an plus tard, où Alejandro récupéré recrute apparemment Miguel, mettant en place une potentielle relation d’apprenti dans le prochain film.

Une suite devrait également faire face à l’impact sur la carrière de Matt (Brolin) car une rare démonstration d’émotion l’a amené à désobéir aux ordres stricts de ses supérieurs dans Sicario 2. Le titre Sicario : Capos grossièrement traduit en anglais par « boss », cela pourrait signifier que Matt et Alejandro feront face aux barons de la drogue les plus coriaces qu’ils aient jamais affrontés.