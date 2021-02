Sia qualifie Shia LaBeouf de «malade» après les allégations d’abus de FKA Twigs

Sia a décrit Shia LaBeouf comme un « chiot malade » suite à de récentes accusations d’abus contre l’acteur par Brindilles FKA.

Brindilles poursuivi LaBeouf en décembre dernier, l’accusant d’abus sexuels et d’induction d’abus mental au cours de leur relation qui a duré plus d’un an.







Après que la chanteuse ait rendu son cas public, Sia accusé LaBeouf d’être un « menteur pathologique » à « indien » à avoir des relations adultères. La chanteuse a également partagé son soutien pour Brindilles écrivant: « C’est très courageux et je suis très fier de vous. »

L’équipe juridique de LaBeouf a nié les allégations au cours de la semaine dernière, et n’a pas publié de détails supplémentaires sur leur version des événements pour le moment.







Lors d’une récente interview, Sia a donné plus de détails sur sa relation avec l’acteur, «Il s’avère qu’il m’a déjà dit la même chose Twigsy, et nous avons finalement découvert quand nous avons fini par nous parler… nous pensions tous les deux qu’il sortait juste ensemble, mais ce n’était pas le cas et il était toujours marié. «

D’autre part, des semaines après Brindilles accusation d’abus LaBeouf, son avocat a déclaré que l’acteur cherchait à entrer dans un centre de réadaptation pour faire face à ses addictions et problèmes psychologiques.