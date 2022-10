Si vous voulez une Pixel Watch faites attention, iFixit dit que c’est trop compliqué à réparer

Les experts disent que sous le capot, la Pixel Watch est un appareil « très moche » qui ressemble à « la première génération ».

si vous vous êtes demandé quels secrets se cachent à l’intérieur d’une montre Pixel si propre et tour, sachez que vous n’êtes pas seuls au monde car nous-mêmes, chez Andro4all, nous nous étions aussi demandé la même chose. En fait, c’est presque une tradition puisque chaque fois qu’un nouvel appareil ou un appareil haut de gamme est introduit nous attendons tous avec impatience de nous rencontrer des surprises sous le capot d’Ars Technica, iFixit ou d’experts similaires dans le domaine.

Pour voir à l’intérieur de la Pixel Watch, nous avons dû attendre un peu, bien que nous devions d’abord vous dire que très prudent avec la première smartwatch réalisé par Google ceux d’entre vous qui vont en acheter un, car iFixit l’a dit très clairement dans son abattre Quoi la réparabilité et la facilité d’accès à ses composants ne sont pas du tout sa principale caractéristique.

En fait, c’est que les experts définir l’intérieur de la Pixel Watch comme « trés moche » et avec de nombreuses vibrations d’une première génération, presque un prototypeconstruit en pensant uniquement à l’apparence extérieure et sans prêter trop d’attention à la situation de certains composants clés en cas d’éventuelles défaillances.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent acheter une Pixel Watch, car ils devront beaucoup la protéger : la vitre frontale peut se casser facilement et n’est pas réparable, pas plus que la couronne ou les boutons.

Google Pixel Watch : la première smartwatch de Google arrive avec WearOS et l’intégration avec Fitbit

En tout cas, commençons par la bonne nouvelle, car réparer ou remplacer l’écran sous sa vitre bombée ne semble pas impossibleouvrant la montre comme d’habitude avec de la chaleur et un levier en plastique pour nous aider à séparer le verre du châssis.

Jusqu’ici que de bonnes nouvelles, car retirer l’écran nécessitera également de retirer la batterie puisque le connecteur du affichage Il est situé sous le sac de stockage d’énergie. Le premier, à l’avant…

Mais ce n’est pas le seul, car tout le dessus de la Pixel Watch est en verre incurvé sans aucune protectiondonc tout coup dans un coin pourrait l’endommager, le fissurer ou le casser directement, ce qui, selon les rapports des utilisateurs ne sera pas réparé par google pour n’importe quelle somme d’argent, laissant les utilisateurs avec une smartwatch cassée et irréparable via les canaux officiels. Compte tenu de sa conception, la couronne ou les boutons ne semblent pas non plus remplaçables sur cette montre intelligente.

Tout dans la Pixel Watch laisse des sensations de « première génération », avec peu de soin pour un aspect intérieur qui est également important chez Apple.

Comme vous le verrez dans la vidéo, longue de près de 4 minutes, Sam Goldheart dit qu’une fois la Pixel Watch ouverte « Il est évident que nous sommes au pays d’Android »avec soudures laides pour maintenir certains composants ensemble comme le buzzer haptique et une cassette Kapton inexistante dans l’univers Appleoù en plus même les faces internes du châssis sont peintes pour que l’intérieur des produits Cupertino soit aussi beau.

Ils confirment d’après iFixit que non seulement la disposition des composants est un problème, mais aussi que ces ne sont pas étiquetés ou marqués comme ils devraient l’êtreet que tout laisse des sensations d’une première génération avec beaucoup à améliorer.

Finalement, depuis iFixit, aucun score de réparabilité n’est attribué à la Pixel Watch Précisément à cause de tout cela, bien qu’il y ait d’autres parties positives telles que le fait que la vitre arrière peut être facilement détachée tout comme la vitre avant, sans être collée ou connectée physiquement à aucun des capteurs. De plus, le propre Sam Goldheart fait l’éloge du nouvel adhésif de Google pour la plaque arrièrequi sort en un seul morceau et sans laisser de résidus.

