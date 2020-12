Si vous voulez sauver la planète, vous devez arrêter de regarder des films et séries HD

Les sacrifices nécessaires pour rendre les activités humaines moins nocives pour la planète ne sont pas insoutenables, mais la plupart des gens ont encore du mal à accepter la perspective de modifier partiellement leur mode de vie pour le rendre compatible avec la survie de notre écosystème. La dernière solution proposée par les scientifiques pour sauver la terre mais c’est vraiment à la portée de tous: arrêter de regarder des films et des séries télévisées en streaming en haute définition, et restez calmement ancré à la définition standard.

Ce qui relie l’utilisation de plates-formes telles que Netflix et Amazon Prime Video en HD au sort de la planète est le consommation d’énergie nécessaire pour stocker et expédier leur contenu des serveurs d’entreprise au domicile des utilisateurs. Comparé à un film ou à une série haute définition, le contenu en définition standard occupe moins de place dans la mémoire des appareils qui le stockent. Non seulement cela: pour voyager du point A au point B, le travail nécessite moins de ressources tant du point de vue de capacité de calcul des composants qui doivent l’encoder dans un format adapté au streaming puis le décoder sur TV et smartphone, tous deux du point de vue de Ressources réseau utilisé pour la transmission des mégaoctets dont le flux est composé.

La différence peut sembler minime mais ce n’est pas le cas: quiconque gère des activités de streaming en ligne le sait bien, à tel point que des entreprises comme Netflix lui-même au cours des derniers mois avaient adopté de force le streaming en définition standard en raison de la pandémie de coronavirus – alors que des centaines des millions d’utilisateurs se sont soudainement retrouvés enfermés chez eux et avides de contenu en streaming, risquant de faire échouer les connexions Internet de continents entiers. À l’époque, la priorité était de faire en sorte que les canaux de communication vitaux soient bloqués et rendus inutiles en temps de crise, mais la maîtrise des émissions est tout aussi importante. La Royal Society du Royaume-Uni a effectué des calculs sur l’impact du streaming HD sur la santé de la Terre, selon lesquels l’utilisation de résolutions particulièrement élevées telles que l’ultra haute définition (UHD) peut générer jusqu’à 8 fois la quantité d’émissions liées aux émissions de définition standard.