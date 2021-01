Si vous souhaitez continuer à utiliser WhatsApp, il est préférable de suivre ces 3 conseils

En ces jours Whatsapp communique l’entrée en vigueur prochaine de nouvelles règles de confidentialité qui permettront au groupe de la prendre plus de liberté avec les informations personnelles d’abonnés, c’est pourquoi nombre d’entre eux envisagent d’abandonner la plateforme de messagerie au profit d’alternatives telles que Signal et Telegram. En réalité, WhatsApp ne se transformera pas soudainement en un danger colossal pour la sécurité des données personnelles, et il peut être compréhensible de vouloir rester ancré à la plateforme malgré le projet de la rapprocher de plus en plus du reste du groupe Facebook et de la transformer en une destination de commerce électronique. Cependant, tous ceux qui décident de continuer à utiliser WhatsApp peuvent le trouver utile quelques astuces qui rendent l’application plus sûre du point de vue de attaques de l’extérieur.

Comment vous protéger sur WhatsApp

Le premier conseil est de activer la vérification en deux étapes de nouvelles connexions. Ce paramètre vous permet de définir un code PIN requis par WhatsApp de temps en temps et, dans tous les cas, chaque fois que quelqu’un essaie d’installer l’application en utilisant le numéro de téléphone du propriétaire comme informations d’identification. La mesure protège les utilisateurs du risque de vol de compte, rendu possible par des escroqueries telles que l’arnaque au code; d’autre part, en cas de vol du téléphone, il bloque l’utilisation de l’application lors de la première demande de code PIN aléatoire.

Pour vous protéger des autres types d’escroqueries, des liens dangereux et des ralentissements et des blocages d’applications, il est également bon de rester à l’écart des groupes invités dont vous ne connaissez pas les membres. Pour éviter d’être invité contre votre volonté dans l’une de ces salles où le spam et les escroqueries potentielles circulent en abondance, vous pouvez visiter la section Confidentialité des paramètres de WhatsApp et limiter cette activité aux contacts qui sont déjà dans le carnet d’adresses.

Une menace beaucoup plus éloignée est celle des pirates capables d’exploiter des bogues encore inconnus au sein de l’application pour prendre le contrôle des appareils des utilisateurs. De telles opérations sont extrêmement difficiles et coûteuses, précisément parce que les développeurs ferment généralement les failles découvertes en très peu de temps; c’est pourquoi c’est important garder l’application à jour en vous assurant que le paramètre de mise à jour automatique dans le système d’exploitation est activé.