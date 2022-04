Si vous recherchez un mobile Samsung pas cher et facile à réparer, c’est le modèle qu’il vous faut acheter

in

Le Samsung Galaxy A13 4G coûte moins de 200 euros et affiche un indice de réparabilité de 8 sur 10.

Samsung a présenté son nouveau terminal économique au sein de la gamme Galaxy A à la fin de l’année dernière, le Galaxy A13 5G, et a récemment lancé une version de ce même terminal avec connectivité LTE, un Samsung Galaxy A13 4G qui a de meilleurs appareils photo et plus de batterie que son prédécesseur.

Mais pas seulement, car si vous recherchez un mobile Samsung pas cher et, en plus, facile à réparer, justement le Samsung Galaxy A13 4G est le modèle qu’il faut acheter. Lisez la suite et nous vous expliquerons pourquoi.

Le Samsung Galaxy A13 4G a l’un des scores de réparabilité les plus élevés du marché

Comme nous le disent les gars du média spécialisé SamMobile, le Samsung Galaxy A13 4G est désormais disponible à l’achat en France et un des arguments de vente de cet appareil que la marque coréenne utilise dans le pays européen, en plus de son faible coût (199 euros), est son taux de réparabilité élevé qui est de 8 sur 10.

Même si Samsung n’a pas précisé quelle est l’échelle exacte utilisée pour calculer ce score de réparabilitéCe qui est clair, c’est que le terminal est beaucoup plus facile à réparer que ses nouveaux fleurons, le Samsung Galaxy S22.

Cela fait partie d’une stratégie globale de la firme coréenne qui vise à améliorer votre image en termes de réparabilité et de durabilitémais surtout se préparer aux nouveaux changements que le Parlement européen veut introduire dans ce domaine, comme l’interdiction de coller des batteries avec des autocollants.

Samsung Galaxy A : tous les téléphones que vous pouvez acheter maintenant

En ce sens, d’autres décisions que le constructeur coréen a récemment prises pour améliorer la réparabilité et la durabilité de ses appareils sont utiliser des filets de pêche recyclés dans la fabrication des composants plastiques de leurs smartphones et s’associe à iFixit pour créer un service d’auto-réparation pour ses terminaux Galaxy qui commencera à fonctionner cet été.

