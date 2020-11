Si vous recherchez un Huawei avec les services Google, c’est la meilleure option bon marché

Son prix a baissé et ses performances restent à un niveau élevé.

Un des meilleurs cadeaux Ce que vous pouvez faire à ces dates, c’est un mobile. Renouveler notre smartphone C’est quelque chose qui passionne beaucoup de gens, et ce Huawei P30 Lite pour 164 € est l’un de vos des options plus fiables.

Nous avons une baisse significative de l’un des téléphones Huawei best-sellers depuis sa sortie et depuis son émancipation des services Google. Ce P30 Lite est l’un des derniers mobiles de la firme chinoise qui entretient toujours une relation étroite avec tout du grand G.

Pourquoi un P30 Lite à ce stade

Eh bien, parce que vous avez un mobile avec tous les services Google, avec ce que cela implique, car vous aurez un terminal avec un gros processeur, typique de Huawei, comme le Kirin 710 milieu de gamme, car son Batterie de 3340 mAh vous donnera une grande autonomie, car sa Panneau de 6,15 pouces et la résolution Full HD + vous étonnera, et parce que son triple caméra cela vous fera sourire plus d’un.

