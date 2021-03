Si vous recevez ce message WhatsApp le jour de l’anniversaire d’Esselunga, ne répondez pas: c’est une arnaque

Il n’y a pas que Amazon et Aldi au centre de la nouvelle campagne Escroqueries WhatsApp qui a commencé à circuler parmi les utilisateurs ces jours-ci. Selon les derniers rapports, des messages se répandent sur la plate-forme de messagerie instantanée proposant des concours avec le nom de long S, mais qui en réalité n’ont rien à voir avec la chaîne de supermarchés. Le prétexte est celui déjà utilisé à plusieurs reprises ces dernières semaines avec d’autres grands noms bien reconnaissables par les victimes potentielles: un insaisissable 70e anniversaire de la chaîne (qui ne coïncide cependant pas avec la date d’ouverture du premier magasin, en 1957) à l’occasion de laquelle sont distribués des bons d’achat qui n’existent évidemment pas.

Comment fonctionne l’arnaque

L’appât est répandu sur WhatsApp: c’est un message qui vient généralement envoyé par un contact existant dans le carnet d’adresses ou au sein d’un groupe déjà assisté et lit « Célébration du 70e anniversaire »; accompagnant le message sont le logo Esselunga et l’adresse Web qui semble faire référence à celle de la chaîne de supermarchés. Suivre le lien conduit à un site conçu pour mémoriser les couleurs et les graphiques d’Esselunga et propose un concours dans lequel il vous est demandé de ouvrir une boîte cadeau pour gagner le prix caché à l’intérieur. Participer ne conduit pas à gagner quoi que ce soit, mais cela contribue à perpétuer une chaîne de publicités qui enrichit les escrocs et fait perdre du temps aux victimes.

Le faux concours

Le prétexte derrière l’arnaque est de gagner une carte-cadeau ou d’autres prix. L’illusion est que la récompense convoitée est cachée dans l’un des packages virtuels à ouvrir d’une simple pression du doigt ou d’un clic de souris. Le jeu, cependant, est truqué: un programme prétend que rien n’est caché dans les deux premiers paquets ouverts, tandis que le troisième cache une carte-cadeau. Pour récupérer le prix inexistant, indique cependant le site, il est nécessaire de partager le lien vers le concours à au moins 5 groupes WhatsApp ou à 20 contacts différents. Pour diffuser le message, le site propose un bouton pratique; appuyer dessus ouvre directement la plate-forme de messagerie, proposant une liste de personnes à qui le lien sera transmis automatiquement; Le partage des victimes est exactement la façon dont le message se propage dans l’application.

Comment se protéger

Les responsables du site sont très préoccupés par cette étape, à tel point qu’ils précisent que «l’offre est valable 500 secondes» et donc les personnes intéressées par le prix ne peuvent pas passer trop de temps à hésiter. En fait, l’étape suivant la diffusion des liens n’est pas la collecte du prix, mais la visite d’un une infinité de sites publicitaires qui apportent ensuite un revenu à ceux qui dirigent l’arnaque. Bref, cette fois, il n’y a pas de coordonnées bancaires ou d’informations personnelles, mais seulement beaucoup de temps perdu. Le modèle est similaire à celui déjà réalisé non seulement dans les fausses escroqueries d’anniversaire d’Aldi et d’Amazon, mais aussi dans celui du faux message Adidas à l’occasion de la Journée de la femme.

Se protéger est simple: il suffit de se méfier des concours diffusés via les plateformes de messagerie, et de plus par des personnes faisant partie de votre cercle de contacts plutôt que par des sources plus institutionnelles. En cas de doute, vérifiez simplement l’adresse Web vers laquelle elle pointe la page du navigateur ouverte après avoir cliqué sur le lien. Dans ce cas, le domaine est un séquence de caractères alphanumériques qui n’a pas grand-chose à voir avec Esselunga

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂