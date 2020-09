Si vous pouvez créer un support parfait pour les séries éliminatoires de l’Overwatch League, vous pouvez gagner 100000 €

Prédisez correctement qui remportera le trophée de l’Overwatch League (et tous les autres matchs éliminatoires) et vous … [+] peut gagner 100 000 €. Tonya McCahon pour Blizzard Entertainment

Nous saurons bientôt quel joueur de l’Overwatch League remportera le titre de MVP de la saison régulière de 100000 €. Cependant, un fan pourrait être dans l’argent avec le même prix s’il peut puiser dans son Nostradamus intérieur et prédire exactement comment les séries éliminatoires de l’Overwatch League se dérouleront.

Le MVP de l’Overwatch League de cette année rapportera 100000 € à la maison

OWL organise un concours de brackets pour l’après-saison. Si vous parvenez à créer un support parfait pour les tournois d’Amérique du Nord et d’Asie, vous pouvez gagner 100 000 €. Vous devrez prédire avec précision les vainqueurs de chaque match des séries éliminatoires, deviner correctement les adversaires sélectionnés par les équipes les mieux classées lors des tours suivants et obtenir le score pour la grande finale.

Il y a bien sûr quelques critères d’éligibilité ici. Seuls les résidents légaux des 50 États-Unis et DC, du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne peuvent entrer, et vous devez être âgé d’au moins 18 ans. Vous aurez jusqu’à 15 h HE le 3 septembre pour verrouiller vos choix – c’est à ce moment que le premier match éliminatoire doit commencer.

Si plusieurs personnes éligibles construisent un support parfait, elles partageront l’argent. Si personne ne le fait, l’Overwatch League n’attribuera pas le prix de 100 000 €.

Il y a un autre prix en jeu, cependant. Vous gagnerez des points pour chaque prédiction correcte de votre tranche. La personne qui revendique le score le plus élevé remportera 10 000 €. Pas trop mal. Dix finalistes gagneront chacun un lot d’une valeur de 250 €. Le tableau des scores complet est présenté dans les règles du concours (que vous devez absolument lire avant de participer).

Les deux meilleures équipes d’après-saison du côté nord-américain des séries éliminatoires doivent se rendre en Asie afin que les quatre dernières équipes soient toutes dans la même région pour le week-end de la grande finale. De cette façon, les équipes n’auront pas à jouer les unes contre les autres avec une latence élevée, ce qui devrait maintenir les règles du jeu à égalité.

Cependant, si ces plans sont perturbés en raison de la pandémie de coronavirus, la ligue couronnera à la place deux champions cette saison, un dans chaque région. Si ce changement de format se produit, on ne sait pas comment cela affecterait le concours de brackets.

Même si vous ne vous souciez pas de l’Overwatch League ou de l’e-sport, il n’y a pas beaucoup de mal à essayer de construire un support de toute façon. C’est gratuit d’entrer. Vous pourriez avoir de la chance et gagner 100000 € sans savoir ce qu’est un dragon de Shanghai ou un ChipSa. Pour les fans, cependant, le concours devrait ajouter un peu plus de piquant à l’après-saison, qui s’annonce déjà assez savoureuse.

