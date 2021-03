« Si vous pensez être suivi, faites jouer cette vidéo »: le tiktok pour aider les femmes en danger

Être le soir en marchant dans une rue peu fréquentée et mal éclairé peut être une expérience effrayante non plus menaçant, en particulier pour le sexe féminin. De plus, les cas de femmes poursuivies et agressées profitant de circonstances similaires ne sont pas rares, c’est pourquoi même sur TIC Tac un phénomène significatif s’est propagé: celui de appel de sécurité, c’est-à-dire de faux appels à jouer avec le haut-parleur du téléphone pour faire croire aux poursuivants qu’ils sont en contact avec quelqu’un capable de donner une alarme en cas d’agression. Malheureusement, l’existence et le besoin de ces appels enregistrés ne sont pas nouveaux, mais sur la plate-forme de partage vidéo ils se répandent également grâce au travail d’utilisateurs dédiés tels que Mendy Perdew, qui ont créé de nombreuses vidéos sur le sujet.

À quoi servent les exigences de sécurité et comment elles fonctionnent

Le principe de ces tiktoks est simple: l’auteur fait semblant d’être au téléphone avec celui qui lit la vidéo, et mener une fausse conversation dans lequel il ne joue que son rôle, entrecoupé de pauses de quelques secondes. L’idée est que toute personne qui utilise le téléphone dans une situation potentiellement dangereuse utilise ces pauses pour répondez avec votre propre partie du script que les auteurs font apparaître à l’écran au bon moment, faisant ainsi semblant de converser avec une personne réelle de l’autre côté du téléphone. Toute personne malveillante à proximité, écoutant le dialogue, est ainsi amenée à croire qu’une attaque contre la personne visée serait immédiatement signalée, renonçant ainsi à l’intention.

Le phénomène sur TikTok

Les appels de sécurité enregistrés sur TikTok et autres réseaux sociaux sont un phénomène dont la popularité il ne peut manquer de refléter. Derrière chaque reproduction se cache la curiosité d’un spectateur inconscient mais aussi la peur d’une personne qui se sent en danger et a besoin d’un stratagème pour se montrer moins seule; alors que le nombre total de vues des vidéos référençant le hashtag #safetycall est 26 millions, les proportions du problème sont impossibles à ignorer.

