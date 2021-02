Si vous parlez de culpabilité sur la façon dont «  nous devons des excuses à Britney  », il y a quelqu’un dans votre vie qui en mérite une, aussi

Le problème de faire des commentaires dégradants sur un étranger est que cela informe tout le monde à portée de voix de la manière dont ils seront traités s’ils démontrent les mêmes traits. Ce ne sont pas des nouvelles; c’est ainsi que les brutes de la cour d’école gagnent en puissance.

Quand un enfant se moque de se sentir honteux pour ses vêtements / son hygiène / son apparence / ses différences, cela encourage tout le monde à se conformer à la norme implicite pour éviter d’être ciblé lors de la prochaine attaque. Cependant, lorsque la presse, les tribunaux et le public se liguent contre une jeune mère pour avoir perdu la raison dans des circonstances impossibles, ils contribuent tous à faire taire ceux d’entre nous qui ont une lutte similaire.

J’étais juste à quelques mois de mon deuxième séjour dans un hôpital psychiatrique wlorsque la presse est descendue sur la crise de santé mentale de Britney en 2007. Je n’avais jamais vraiment été fan de sa musique, mais même à travers ma petite envie d’adolescent, je pouvais reconnaître qu’elle était une interprète talentueuse avec un magnétisme incroyable.

Étant donné que nous sommes presque d’âge, regarder sa carrière ressemblait toujours à voir une camarade de classe distante réussir, c’est-à-dire jusqu’à ce que son personnage public parfaitement conçu commence à se désintégrer, et j’étais soudainement plein d’empathie. Bien que nos vies aient été radicalement différentes, moi aussi j’étais une nouvelle maman avec des problèmes de santé mentale et j’ai compris à quel point une maladie mentale routière peut être solitaire, en particulier lorsque vous vous battez pour le respect et l’autonomie.

Regarder les masses éviscérer Britney pour leur divertissement était une leçon déchirante sur le peu de progrès que nous avions en tant que société dans notre acceptation et notre traitement de la maladie mentale.

Avec honte et dégoût de moi-même, j’ai intériorisé le message public selon lequel montrer un semblant de folie me rendrait peu aimable, et comme de plus en plus de gens séparaient joyeusement chacun des mouvements de Britney, j’ai isolé autant que je pouvais.

J’étais enceinte à ce moment-là, et mon chagrin d’amour en regardant le traitement mondial de Britney pour ses choix parentaux dans une situation impossible était ponctué par ma terreur que mon honnêteté à propos de mes propres problèmes de santé mentale ne ferait que me conduire à être également moqué, abandonné, et étiquetée comme «mère inapte». Tout espoir que j’avais que les gens seraient gentils et compréhensifs avec ceux d’entre nous vulnérables aux problèmes mentaux a été écrasé cette année-là. Pour beaucoup d’entre nous souffrant de maladie mentale, c’était un thème commun en 2007.

Écoutez, lorsque vous êtes dans un hôpital psychiatrique, les gens n’envoient ni cartes ni fleurs. Les amis et la famille n’organisent pas de collectes de fonds pour payer les factures médicales après un épisode maniaque ou une tentative de suicide; au lieu de cela, ils feront cette chose là où ils ne savent pas quoi dire pour ne rien dire. Certains feront de terribles blagues dans votre dos et répandront des rumeurs basées sur des clichés qu’ils ont appris des films. Certains poseront des questions très insensibles, comme si vous savez à quel point il est égoïste et blessant que vous soyez malade.

Et aucune quantité de platitudes bien intentionnées republiées sur les médias sociaux sur le soutien aux maladies mentales ne peut annuler les preuves que nous avons vues du contraire. Aucune quantité de «tu n’es pas seul!» Ne peut inverser le sentiment d’abandon que j’ai ressenti après mes hospitalisations lorsque mes amis ont arrêté d’appeler, et lorsque mon petit ami de 5 ans a rompu avec moi juste après ma tentative de suicide parce qu’il affirmait qu’il «ne pouvait pas Je n’ai pas de petite amie instable. (Il s’est excusé le lendemain, citant ses problèmes d’abandon et promettant son engagement dans mon combat. Puis, le lendemain, il a de nouveau rompu avec moi sous les encouragements d’amis … mais j’étais celui qui était «instable».)

Les seules personnes qui restaient étaient ma famille et, ne sachant pas comment procéder, ils se sont assurés de me dire toutes les raisons pour lesquelles ma maladie mentale avait été blessante, coûteuse et déroutante pour eux s’ils y remédient. Je me demandais s’ils agiraient de la même façon si j’avais été hospitalisé pour un cancer, par exemple.

Je me suis assuré de me sentir très, très mal dans ma peau en conséquence. Malgré de nombreuses années de reprise depuis, cela fait encore mal d’y penser.

D’après ce que j’ai appris dans mes groupes de soutien, je ne suis pas le seul à avoir non seulement dû lutter contre une maladie mentale, mais j’ai dû le faire en convaincant d’abord ceux qui m’entouraient que je l’avais, puis en m’excusant d’être malade. en premier lieu.

Même avec toute la normalisation de la sensibilisation à la santé mentale au cours de la dernière décennie, les gens pensent toujours qu’il est drôle de mal diagnostiquer les autres comme étant «tellement bipolaires / TOC» et rient de déclencher le SSPT des autres comme si aucun de ceux-ci n’était un trouble potentiellement mortel qui affecte des centaines de des millions de personnes.

Nous faisons des blagues sur l’intelligence de toute personne souffrant de troubles de l’alimentation et rejetons ceux qui manifestent de l’anxiété ou des problèmes d’attention jusqu’à ce que leurs symptômes deviennent désastreux. Des connards ignorants observent les tentatives de suicide de célébrités et, comme dans le cas de Paris Jackson se moquent, «elle le fait juste pour attirer l’attention! comme si ce n’était pas une raison suffisante pour aider quelqu’un.

Les personnes en bonne santé n’envisagent en aucun cas l’automutilation. Si je me noyais, vous pouvez parier que votre cul je crierais pour attirer l’attention, et je ne comprends pas pourquoi les gens se sentent suffisants pour ignorer l’appel à l’aide de quelqu’un.

Il est évident que ceux qui se plaisent à ridiculiser les malades mentaux le font par leur propre terreur qu’ils pourraient en faire autant, ce qui est une crainte valable.

Nous sommes tous sensibles à la maladie mentale. Cependant, je ne comprendrai peut-être jamais pourquoi les gens semblent penser qu’il est moralement préférable de saccager une personne ayant des problèmes de santé mentale plutôt que de saccager une personne souffrant d’une maladie physique.

Britney Spears n’a rien fait pour mériter le vitriol qu’elle a reçu du public depuis la mi-août. Combien de temps encore allons-nous continuer à partager des mèmes avec des photos prises par les mêmes paparazzi contre lesquels elle s’opposait pour l’avoir poussée à ses limites? Pourquoi les gens pensent-ils encore que c’est drôle ou malin de rire de ce qui a dû être un cauchemar terrifiant pour elle?

Et si les gens ont besoin d’un documentaire pour ressentir de la sympathie pour quelqu’un en crise mentale, quel espoir y a-t-il pour le reste d’entre nous qui luttons dans l’anonymat?

Je suis frustré qu’il ait fallu autant de temps pour que les masses commencent enfin à convenir que Britney méritait mieux, bien sûr. Mais plus que cela, je suis irrité que tant de ceux qui ont une nouvelle sympathie pour elle ne puissent pas voir qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé mais d’un symptôme d’une dynamique culturelle plus large. J’espère que cela s’avérera être un tournant dans nos discussions sur le soutien adéquat aux personnes en crise, mais je dois être honnête: je ne retiens pas mon souffle.

Liz Pardue-Schultz est une écrivaine et militante basée en Caroline du Nord, où elle partage son étrange voyage à travers la maladie mentale, le rétablissement, la parentalité et la survie de la banlieue sud sur son blog ou partout où elle peut être publiée. Ses mots sont apparus dans Huffington Post, Time.com, XOJane, Ravishly, ThoughtCatalog, et une fois dans la section Letters to the Editor de Playboy.