Si vous n’avez toujours pas vos Galaxy S22, allez courir, car à un rythme record Samsung est en passe de les épuiser

Les nouveaux Galaxy S22 se vendent comme des petits pains et ont déjà battu tous les records historiques de Samsung en Corée du Sud, en particulier le modèle « Ultra » qui a montré à quel point il y avait du désir pour le Galaxy Note.

Oui, n’importe quel mobile vaisseau amiral de n’importe quel fabricant supprime les machines médiatiques de l’industrie, d’autant plus si celui qui présente nouveaux appareils haut de gamme est l’un des géants du secteur comme Apple, Google ou l’entreprise elle-même Samsungqui vient de nous présenter et de lancer sur le marché ses nouveaux Galaxy S22, S22+ et Galaxy S22 Ultra avec des prix élevés mais tout à fait en ligne avec le marché, la concurrence et aussi, pourquoi ne pas le dire, ce que nous attendions.

En fait, il semble que toute l’industrie attendait avec impatience ce changement de paradigme chez Samsung, et surtout nous voulions tous un nouveau Galaxy Noteil est donc assez simple d’expliquer l’énorme succès que rencontrent les Galaxy S22 dans leurs premiers jours sur le marché, avec Records historiques de Samsung battus en Corée du Sud et demande sans précédent surtout le modèle le plus efficace et le plus coûteux, le Ultra qui, selon les mots de mon collègue Christian, est _ »très bien, très gros et très Note ».

Tout cela était anticipé par nos confrères de ZDNet qui, grâce à leurs sources chez Samsung et bien que le géant coréen ne parle jamais habituellement de ses chiffres de vente, ont pu découvrir que le nouveau Galaxy S22 s’est vendu à 300 000 unités le premier jour en Corée du Sud, un chiffre remarquable qu’il faut ajouter aux pas moins de 1,02 million d’unités qui avaient été réservées en période de prévente, du 14 au 21 février.

Samsung bat tous ses records en Corée du Sud avec le lancement du Galaxy S22, vendant 300 000 unités le premier jour et ayant dépassé les 1,02 million d’unités réservées en seulement 8 jours de prévente.

Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, voici leurs prix et dates de sortie

Les chiffres sont spectaculaires et confirment le bon moment d’un Samsung qui gagne plus d’argent que jamais, puisque ces 300 000 unités vendues du Galaxy S22 le 22 février nous devons également ajouter 270 000 autres unités du Galaxy Z Fold3 et du Galaxy Z Flip3, complétant ainsi le jour avec le plus grand nombre de smartphones Galaxy vendus en Corée du Sud de toute l’histoire.

Ils nous disent également que la prévente de 8 jours a été un énorme succès, car le 1,02 million de Galaxy S22 réservés Ils dépassent largement le 1,00 million que le Galaxy S21 a enregistré l’année dernière, en plus d’une prévente plus importante pouvant aller jusqu’à 14 jours, et ils sont également loin du 920 000 unités qui étaient réservées au Galaxy Z troisième génération à la fin de l’été dernier.

Le plus curieux est que les modèles les moins chers ne se vendent pas mieux, car effectivement et comme nous l’évoquions en début d’article, il semble que toute l’industrie voulait le Galaxy Note bien que maintenant le nouveau Remarque s’appelle Galaxy S Ultra, qui avec son nouveau S-Pen intégré et l’héritage du phablets par excellence a pris le relais plus de 60% des précommandes de toute la famille S22.

Très probablement, nous ne saurons jamais chiffres fiables de l’accueil sur nos marchésbien que voyant la complication de trouver des modèles dans certains détaillants ou opérateurs, en plus de l’attente et des retards dans les chaînes officielles Samsung, sûrement les ventes ici sont également en ligne avec les meilleurs de l’histoire de la famille Galaxy S… Voyons si plus tard nous avons des données à analyser !

3 choses (de base) que le nouveau Samsung Galaxy S22 n’a pas

