Si vous n’avez pas aimé le Xiaomi Mi MIX Alpha, vous feriez mieux de ne pas voir ces brevets

Xiaomi enregistre deux formes de smartphones avec des écrans enveloppants. Vont-ils devenir réels?

Vous souvenez-vous du Xiaomi Mi Mix Alpha que la firme chinoise a présenté en 2019? Cela consistait en un écran qui entourait littéralement tout le téléphone Sauf pour une bande arrière qui couvrait la caméra.

Xiaomi a assuré dans sa présentation que lancerait des unités limitées du Mi Mix Alpha, mais le temps a passé et, à ce jour, nous n’en avons plus aucune nouvelle.

Il semble que la société ait abandonné ce modèle particulier de smartphone futuriste, mais n’a pas tout à fait jeté l’éponge à ce sujet. Et c’est que Xiaomi revient pour nous surprendre une fois de plus enregistrer un brevet très étrange qui ressemble beaucoup au Mi Mix Alpha.

Nouveau prototype de smartphone avec écran enveloppant

Il y a quelques semaines, nous vous avons déjà montré jusqu’où l’ingéniosité de Xiaomi pouvait aller, puisque la marque a déposé un brevet d’un smartphone avec une caméra pop-up. Cela avait également un écran surround qui rappelait certains aspects du Mi Mix Alpha.

Aujourd’hui, nous vous apportons un nouveau chapitre de cette saga. Tel que publié par nos collègues de LetsGoDigital, Xiaomi a présenté la documentation pour enregistrer deux modèles de smartphones avec un écran enveloppant et ceux-ci seraient ajoutés au terminal déjà mentionné avec une caméra pop-up.

En parlant des nouveaux mobiles, dans l’un d’eux l’écran s’enroule de haut en bas. Sur le Mi Mix Alpha, je l’ai fait de gauche à droite. Cet appareil a un cadre horizontal dans lequel les caméras (quatre) et un double flash LED sont à l’abri.

Comme on peut le voir sur l’image qui accompagne le brevet, il n’y a pas de type de connecteur, nous parlerions donc de chargement sans fil et de gestion complète avec les panneaux, car il n’y a pas de boutons d’alimentation ou de volume. La forme du les bords sont plus ovales.

Pour le deuxième brevet, Xiaomi se passe d’un appareil photo et d’un flash, et les bords reprennent une forme plus arrondie. Il n’y a pas non plus d’autre aspect dans le brevet qui indique l’inclusion de boutons, bien que dans ce cas le fait que le flash ne soit pas inclus nous fasse penser qu’ils peuvent être ajoutés plus tard. On ne peut pas oublier ça c’est une représentation non finale.

Malgré avoir déposé ces brevets, le bon sens nous invite à penser que Xiaomi ne lancera aucun terminal de ce type au moins à court terme. L’expérience Mi Mix Alpha n’a jamais vraiment vu la lumière, et cela a été présenté dans la société comme n’importe quel autre mobile de la firme.

D’autre part, notre partie la plus aventureuse vous voulez voir tout cela se réaliser le plus tôt possible. Nous ne pouvons nier l’attrait d’avoir un smartphone avec ces particularités entre vos mains. De toute façon, nous devrons attendre.

