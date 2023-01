Si vous modifiez habituellement les photos que vous envoyez via WhatsApp, la nouvelle fonctionnalité de l’application est parfaite pour vous

WhatsApp fonctionne sur un éditeur d’images renouvelé, qui vous permettra de modifier le texte ajouté aux photos avant de les partagervvvc

WhatsApp améliorera la façon dont vous partagez des images avec plus d’outils et un éditeur renouvelé

La nouvelle fonction avec laquelle WhatsApp veut faciliter le processus de envoyer des photos sans perte de qualité à travers les chats pas le seul grand changement qui va bientôt venir à l’application à cet égard. Comme nous l’avons appris aujourd’hui, la société à l’origine de l’application de messagerie la plus utilisée au monde prévoit de présenter d’autres outils permettant d’améliorer le processus de partage d’images.

Depuis le portail WABetaInfo, ils nous informent d’un nouveau changement qui arrivera bientôt à l’application, et qui fournira aux utilisateurs plus d’outils d’édition avec lequel manipuler les photos avant de les partager avec vos contacts, soit via des chats, soit via la fonction Statut.

Le principal changement réside dans l’inclusion d’un option qui vous permettra de choisir entre différents types de typographie. Pour ce faire, il suffit sélectionnez l’un des différents types de police qui apparaîtra au-dessus du clavier lorsque vous choisirez la fonction texte.

En outre, le texte peut être facilement aligné à gauche, au centre ou à droite de l’écran, et il y aura même une option pour changer la couleur de fond du texte

À gauche, le nouvel éditeur de texte sur image de WhatsApp. A droite, le courant

Dans la version actuelle de l’éditeur de texte sur images de WhatsApp, le les fonctionnalités de personnalisation sont très limitéeset il n’est possible de changer la couleur, la taille et le type de la police que parmi quelques polices prédéfinies.

Heureusement, de Meta, ils semblent vouloir donner plus d’importance à cet outil d’application de messagerie, afin qu’il ressemble au éditeur d’images intégré dans Instagram. Il ne sera toujours pas aussi avancé que celui du réseau social, mais au moins des fonctions utiles pour les utilisateurs seront incluses.

Pour l’instant, le nouvel éditeur de texte WhatsApp n’est pas disponible Pour les utilisateurs. Il a été découvert dans la dernière version bêta de WhatsApp, mais il est actuellement en phase de développement et on ne sait pas quand il sera mis en œuvre.

