Si vous manquez déjà Elite et Red Sky, vous devez regarder cette série sur Netflix

Le service de streaming Netflix continue d’ajouter des succès à son catalogue, car ils sont Élite Oui Ciel rouge. Les deux séries ont les caractéristiques d’être espagnoles et ont récemment sorti de nouvelles saisons, qui ont déjà été vues par les fans, qui attendent avec impatience de nouveaux épisodes. Si vous manquez déjà ces deux productions, vous devriez regarder le programme que nous vous présenterons ci-dessous.

Élite est revenu le 18 juin avec sa quatrième saison, qui s’est rapidement classée parmi les plus regardées sur la plateforme dans le monde. Pour le moment il n’y a pas de date prévue pour le cinquième, mais il est prévu pour 2022. De son côté, Ciel rouge est revenu le 23 juillet avec sa partie 2 de chapitres et pour l’instant aucun prochain opus n’a été annoncé, puisqu’il faut voir les chiffres d’audience de ses 28 premiers jours.

Sans aucun doute, nous parlons de deux programmes qui ont réussi à captiver les téléspectateurs d’une manière unique, et c’est pourquoi vous devez également prendre en compte la prochaine série que nous vous dirons ci-dessous. Il s’agit de L’innocent, créé par Oriol Paulo et Jordi Vallejo, et officiellement lancé en avril. Il compte actuellement une seule saison de huit épisodes et attend la confirmation d’un deuxième versement.

De quoi s’agit-il L’innocent? Voici leur synopsis officiel : « Une nuit, il y a neuf ans, Mateo est intervenu innocemment dans une bagarre et a fini par devenir un meurtrier. Maintenant, c’est un ex-détenu qui ne prend rien pour acquis. Sa femme, Olivia, est enceinte et les deux sont sur le point de s’emparer de la maison. de ses rêves. Mais un appel choquant et inexplicable du téléphone portable d’Olivia détruit une fois de plus la vie de Mateo pour la deuxième fois « .







Si vous avez été oublié, c’était aussi l’un des contenus qui restait parmi les plus consultés à l’époque, où reçu l’adhésion de la critique et du public. De plus, dans son casting, vous retrouverez des visages familiers : Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez, José Coronado, Juana Acosta, Miki Esparbé, Martina Gusman, Xavi Sáez et Ana Wagener, entre autres.