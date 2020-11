Si vous habitez au Canada, ne laissez pas l’orignal lécher votre voiture

L’animal a longtemps été le plus «craint» par l’industrie automobile, l’orignal est maintenant sous les feux de la rampe en Alberta, au Canada, où des signes sont apparus dans lesquels les autorités demandent aux conducteurs de ne pas laisser l’orignal lécher les voitures.

Apparemment, l’orignal aime le goût du sel utilisé pour enlever la neige et la glace des routes et a constaté que les panneaux de voiture sont une source presque inépuisable de cette «délicatesse».

Le signal demandant aux conducteurs de ne pas laisser les orignaux lécher leur voiture est apparu dans la région de Jasper en Alberta et a causé une certaine étrangeté sur les médias sociaux. Selon le porte-parole du parc national Jasper, Steve Young, cette situation a commencé à être occasionnelle il y a des années, mais elle est devenue trop courante.

Oh salut, l’orignal. Nous avons des instructions strictes sur vos habitudes de collation. #jaspe #Alberta 🇨🇦 pic.twitter.com/xSNo7YBrXS – Carolyn Campbell (@_CLCampbell) 15 novembre 2020

Le but de cette demande est d’éviter un contact trop étroit entre l’orignal et l’homme et aussi d’éviter que les animaux ne circulent trop près des routes, endroits où ils peuvent causer des accidents.

Avec une population croissante, l’orignal a vécu trop étroitement avec les humains dans cette région, et de nombreuses personnes décident de nourrir ces animaux malgré le fait qu’au Canada, il est interdit de nourrir et de déranger la faune dans les parcs nationaux, avec des amendes pouvant atteindre 25%. mille dollars canadiens (environ 16 mille euros).