Si vous étiez accro à Flappy Bird à l’époque, ce clone gratuit va vous époustoufler

Flappy Dragon est un jeu d’arcade amusant dans lequel vous devez faire voler un dragon dans des scènes pleines d’obstacles.

Si vous avez aimé Flappy Bird, vous allez adorer Flappy Dragon car il est plus addictif et divertissant que le premier

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver un grand nombre de jeux gratuits pour Android et beaucoup d’entre eux ont des graphismes incroyables. Cependant, à de nombreuses reprises, les titres les plus populaires de la boutique Google sont ceux qui ne sont pas si beaux, mais qui ils ont un gameplay bon et simple.

C’est le cas du Flappy Bird manquant, un jeu qui a eu un énorme succès il y a quelques années et dont les clones n’ont cessé d’apparaître depuis. Le dernier d’entre eux est Flappy Dragon, un jeu gratuit qui a déjà a été téléchargé plus d’un million de fois et qu’il a un score moyen de 4,7 sur 5 dans le Play Store.

Flappy Dragon est une version plus complète de Flappy Bird

Flappy Dragon est un jeu d’arcade pour mobiles dans lequel votre objectif est d’obtenir un dragon continuera à voler jusqu’à la fin de chaque phase, pour laquelle vous devrez surmonter toutes sortes d’obstacles. Tout comme dans Flappy Bird, la mécanique de ce jeu est très simple : il suffit de touchez l’écran pour faire flotter le dragon et continuer à voler et si vous tombez sur quelque chose, vous devrez recommencer. Plus vous pouvez voler longtemps, plus les niveaux suivants deviendront compliqués et dans certains d’entre eux, vous devrez vous battre avec des obstacles et des lacunes difficiles à surmonter.

Les principales différences entre Flappy Bird et Flappy Dragon sont que ce dernier a des graphismes de meilleure qualité et plus de couleurs et qu’il vous permet de collectionnez des dragons de jusqu’à 65 espèces différentes, dont chacun possède des capacités, des statistiques de vol et des schémas de contrôle uniques. Pour obtenir de nouveaux dragons, vous devrez aller trouver des œufs et les incuber jusqu’à leur éclosion.

De plus, dans Flappy Dragon, vous pourrez explorer une grande variété de décors magnifiques tels que les montagnes de Ronoka, le mystérieux désert d’Arehmales Profondeurs de l’Océan ou encore la Route des Écailles et trouvez des power-ups avec lesquels vous pourrez aller plus vite, cracher du feu, détruire des tours ou ralentir l’écoulement du temps.

Flappy Dragon est un jeu gratuit, avec des publicités et des achats intégrés allant de 0,99 euros à 99,99 eurosque vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous vous laissons sous ces lignes.

Télécharger Flappy Dragon gratuitement

