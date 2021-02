Si vous êtes une personne qui arnaque pour obtenir un vaccin COVID, je suis là pour vous dire que vous êtes un monstre

Le week-end dernier, une de mes amies m’a envoyé un message furieux que les rendez-vous de ses parents pour se faire vacciner soient annulés. Bien que son père ait reçu un e-mail de dernière minute à propos de l’annulation – et se soit déjà rendu à l’hôpital, pour faire demi-tour – sa mère n’a même jamais reçu de notification.

Ses parents, tous deux âgés de 70 ans, ont appris qu’ils devraient trouver de nouveaux rendez-vous dans une pharmacie. Mon amie et sa famille vivent à New York, une ville de 8,4 millions d’habitants, dont la plupart se disputent le vaccin, donc trouver une pharmacie qui a suffisamment de doses sera un exploit.

Mon ami, comme moi, était furieux. Ce qui nous a encore plus énervés, c’est l’assaut de personnes en parfaite santé – qui ne sont pas des travailleurs de première ligne et qui n’ont pas de problèmes de santé sous-jacents – dans notre flux Instagram qui publie des photos de leurs cartes de vaccination. Certains ont reçu leur première dose, tandis que d’autres ont déjà reçu les deux doses. Quant aux parents de mon ami et à mes parents? Ils attendent toujours.

Mes parents ne devraient pas recevoir leur premier vaccin avant le 10 mars, mais comme je l’ai appris de l’expérience de mon ami, ce rendez-vous n’est pas nécessairement gravé dans la pierre.

Ma mère a 70 ans et souffre d’un problème de santé sous-jacent. Bien qu’elle ait été chez plusieurs experts, avant la pandémie, et qu’elle ait subi toute une série de tests, pas un seul médecin n’a été en mesure de la diagnostiquer. Il y a quelques années, elle a attrapé un rhume horrible, qui s’est transformé en pneumonie, et depuis lors, sa respiration n’a plus jamais été la même.

Elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour donner la priorité à sa santé, dans l’espoir de remédier au problème par elle-même, mais aucune perte de poids, aucune alimentation saine, aucune activité physique ni aucune réduction du stress n’ont fonctionné. Elle a encore du mal à respirer, ça empire et les médecins n’ont pas de réponse. Même si ma mère n’avait pas 70 ans, elle serait une candidate de choix pour le vaccin, car si elle avait contracté Covid, elle ne survivrait probablement pas.

L’histoire de ma mère n’est pas unique. Il y a des millions de personnes à travers le pays, de tous âges, qui souffrent de problèmes sous-jacents qui devraient être prioritaires en ce qui concerne ces vaccinations, mais le système les échoue. Ce qui, franchement, n’est pas une surprise.

S’il y a quelque chose que nous avons appris sur le système de soins de santé dans ce pays pendant la pandémie, c’est qu’il est fondamentalement brisé. Nous avons toujours su, en particulier par rapport aux autres pays développés, que notre système de soins de santé faisait défaut, mais la pandémie a révélé à quel point il était brisé, à quel point il avait besoin d’un relooking complet, ainsi que toutes les fissures que les dirigeants ont zéro intérêt pour la fixation. Pour l’un des pays les plus riches du monde, nous sommes vraiment nul lorsqu’il s’agit de prendre soin de notre peuple.

Alors, que se passe-t-il dans ce système cassé? Les gens se font vacciner et devraient attendre d’être vaccinés. J’ai une amie, âgée de 36 ans et en bonne santé, qui a réussi à se faire vacciner parce qu’elle est enseignante. Mais fait amusant: ce n’est pas vraiment une enseignante. Elle donne des cours deux fois par semaine et tout est en ligne.

Ensuite, il y a eu la connaissance d’une vingtaine d’années, que j’ai rencontrée une fois et que je suis sur Instagram, qui a prétendu être un instructeur de Soul Cycle afin de pouvoir se faire vacciner. Un autre fait amusant: il n’est même jamais allé à Soul Cycle une fois dans sa vie, et encore moins a enseigné à un cours.

Ensuite, il y a l’amie qui, aujourd’hui encore, a posté sur Instagram une photo d’elle-même en train de prendre sa première photo. Encore une fois, une jeune femme en bonne santé qui, dans ce cas, a réussi à se faire vacciner parce qu’elle est déprimée depuis la pandémie. Je ne sais pas si c’est vraiment ce qu’elle a dit à son médecin ou quel genre de médecin approuverait une telle chose mais, chérie, je suis cliniquement dépressive depuis que je suis enfant. J’ai des cicatrices d’une tentative de suicide en 2005, mais vous ne me voyez pas essayer de faire la queue devant grand-mère et grand-père.

Je sais qu’en fin de compte, tous ceux qui veulent un vaccin en auront un. Mais ce que je trouve extrêmement décourageant, c’est de voir des personnes en bonne santé de mon groupe d’âge (et plus jeunes!) Se faire vacciner avant des personnes en mauvaise santé de tout groupe d’âge et avant les personnes âgées. En fait, ce n’est pas seulement décourageant, mais dégoûtant. Je veux mettre ces personnes de côté, celles qui agitent leur carte de vaccination sur les réseaux sociaux, et leur demander: «N’avez-vous aucun sens de la décence?»

Bien que j’imagine que la plupart de ces personnes se défendront et diront qu’elles ont de la décence et qu’elles sont des personnes décentes, je prédis qu’elles tâtonneront en essayant de trouver une excuse valable pour leur comportement – un comportement qui est uniquement imprégné de droits. . En fin de compte, n’est-ce pas de cela qu’il s’agit? Qui a droit et qui ne l’est pas?

J’ai hâte de recevoir mon vaccin. Je suis ravi d’avoir terminé ce chapitre de nos vies et de pouvoir avancer dans la «nouvelle normalité» – quoi que ce soit. J’ai la chair de poule juste à l’idée de pouvoir embrasser mes amis, voyager et savourer un repas au restaurant sans avoir à me soucier de mettre les serveurs ou moi-même en danger.

Je suis au-dessus de cette pandémie autant que tout le monde, mais j’ai de la décence. Et c’est cette décence qui m’empêche de sauter au premier plan, de jaillir un mensonge ou quoi que ce soit d’autre que les gens font pour se faire vacciner avant les personnes vulnérables qui en ont vraiment besoin.

Donc, pour ceux d’entre vous qui escroquent et qui mentent pour obtenir la vaccination, réfléchissez à deux fois avant de publier votre expérience sur les réseaux sociaux. Il y a ceux d’entre nous qui ont des êtres chers qui ont besoin de ce vaccin beaucoup plus que vous. Vous agitez votre carte de vaccination dans un Boomerang vous donne juste l’air égoïste.

Amanda Chatel est une écrivaine qui partage son temps entre New York et Paris. Elle contribue régulièrement à Bustle and Glamour, avec des signatures à Harper’s Bazaar, The Atlantic, Forbes, Livingly, Mic, The Bolde, Huffington Post et d’autres. Suivez-la sur Twitter ou sur Facebook pour en savoir plus.