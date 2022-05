Si vous êtes un vrai fan d’Android, vous devez avoir la nouvelle collection de figurines Dead Zebra

Partager

La dernière collection de mini-droïdes @Work de Dead Zebra présente notre mascotte préférée dans une variété d’emplois, y compris un expert en informatique avec son propre Pixelbook et tout.

Ce n’est pas une nouvelle que Dead Zebra nous présente nouvelles éditions de leurs figurines androïdes classiqueset le fait est que la société de Brooklyn est devenue experte en nous offrant une infinité de jouets, miniatures, autocollants et beaucoup d’objets de collection basé sur l’écosystème Google, même avec Dino comme protagoniste ou inspiré par les applications ou les services Android eux-mêmes.

En tant que bons fans du système d’exploitation mobile de Google, nous aimerions tous les obtenir, mais la vérité est que ces figurines de collection ‘Andy’ ils ne sont pas si faciles à obtenir en Europenous devons donc nous contenter de jetez un oeil et présentez les afin que vous les connaissiez si vous souhaitez les rechercher dans les magasins d’importation.

Cette dernière collection, comme nous l’ont dit les collègues de 9to5Google, est basé sur Android @Workalors évidemment on verra notre mascotte préférée déguisée pour l’occasion avec tenues de 12 emplois différents la mer de hétéroclitey compris même vos propres accessoires personnalisés et tout.

Le mystère des statues Android : aucune trace des 18 figures gigantesques du siège de Google

Nous avons de nombreux coups de cœur de cette nouvelle collection, comme le programmeur, journaliste ou ingénieurtous avec un détail soigné tant dans la décoration des vêtements que dans les accessoiresqui incluent même un Pixelbook et une Pixel Watch, bien que le plus curieux pour moi, et celui que je choisirais, est sûrement le barista avec son tablier et sa tasse.

Les figures sont de 3 pouces de hauteur, environ 7,5 centimètressont en vinyle et ont des antennes, des bras et des têtes qui peuvent être placés individuellement, en vente à partir du 16 mai à la fois individuellement et dans une boîte dans laquelle nous verrons le pack complet de 12 jouets.

La meilleure partie est que cette fois dans la boutique officielle de Dead Zebra oui nous pouvons choisir le chiffre que nous voulonset si vous vous souvenez, au début des temps, le fabricant ne permettait pas aux acheteurs de choisir, mais nous nous avons commandé une figurine et elle nous est venue au hasard au sein de toute la collection.

Il s’agit de l’ensemble complet de douze chiffres Android @Work qui nous ont préparés Les amis de Dead Zebra, avec leurs accessoires dont :

Agriculture / Agriculteur / Travailleur de terrain (avec casquette)

Café / Barista / Torréfacteur (avec tasse)

Chef / Boulanger / Traiteur (avec toque et couteau)

Entrepreneur / Construction / Opérateur (avec casque et tournevis)

Développeur / Informaticien / Expert en cybersécurité (avec ordinateur portable et téléphone)

Dirigeant / Avocat / Investisseur (avec mallette et téléphone)

Soins de santé / Médecin / Infirmière (avec masque et stéthoscope)

Logistique / Facteur / Livreur / Courrier (avec casquette et colis)

Reporter / Journaliste / Correspondant (avec micro, caméra et téléphone)

Enseignant / Conseiller / Consultant (avec mallette et cahier)

Support technique / IT / Ingénieur (avec badge, Pixelbook et câble)

Serveur / Hôte / Barman / Sommelier (avec serviette et bouteille)

La dernière expérience de Google consiste à créer des notifications d’air chaud ou d’objets en mouvement

Rubriques connexes: Android

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂