Si vous êtes sensible, ne regardez pas: découvrez la première coque de téléphone portable synthétique en peau humaine

Personnellement, je considère les étuis comme des éléments indispensables pour un smartphone. C’est bien de profiter du design pur du terminal à la maison et à l’abri des chutes, mais loin de chez soi, l’histoire change, puisque notre mobile est plus exposé aux chutes et aux chocs, et c’est dangereux.

Le plus conseillé est généralement d’opter pour une housse avec une finition confortable en main. Et aujourd’hui, nous allons vous montrer un cas qui, peut-être, vous n’imaginiez pas exister, Et qu’il vaut mieux que vous ne voyiez pas si vous êtes sensible: il est fait de peau humaine synthétique, et vous pouvez même interagir avec le mobile en le touchant.

Il s’agit de l’étui en peau humaine synthétique avec lequel vous pouvez interagir avec le mobile

Oui, curieusement, les ingénieurs de Telecom Paris ont développé une coque de téléphone portable avec laquelle on peut interagir de différentes manières, provoquant des réponses différentes dans le terminal en fonction de ce que l’on fait dans ce cas, car il peut répondre à différentes impulsions , comme une pincée, ou touche très souvent.

Celui-ci dispose d’une interface Skin-On capable de reconnaître les interactions grâce à ses circuits sensoriels. Il est fait de silicone – ce n’est pas de la vraie peau humaine, bien sûr – et il est disponible en deux couleurs, l’une plus réaliste que l’autre. Bien que, personnellement, elle ne ressemble toujours pas à une peau humaine normale.

Cette technologie n’est pas seulement applicable à un étui de téléphone portable, mais elle peut également être placée sur le pavé tactile d’un ordinateur portable, ou même sur d’autres appareils intelligents. Bien que, honnêtement, nous ne savons pas quelle utilisation réelle il peut avoir, car il ajoute beaucoup d’épaisseur au terminal, et la manière d’interagir avec elle est tout sauf confortable. Sans parler du mauvais pressentiment que, personnellement, je pense que cela fait ressentir.

