Si vous êtes gentil, les employés Apple peuvent réparer vos produits gratuitement

Être gentil avec qui il fait son travail devrait être la norme en toutes circonstances, mais dans un Apple Store cela pourrait apporter des avantages inattendus. C’est la thèse qui circule en ligne après une ancien salarié du groupe a révélé un aspect particulier de son travail à l’intérieur d’un des magasins: dans un tiktok qui circule beaucoup même en dehors de la plateforme de partage, l’utilisateur @tanicornerstone a déclaré que les employés peuvent décider de temps en temps de surprendre des clients particulièrement gentils et fidèles avec des gestes tels comme petites réparations gratuites ou remplacements de produits.

Dans le clip, l’ancien salarié illustre ce qui semble être une politique d’entreprise jusque-là inconnue: selon ce qui a été dit, chaque technicien du Store a (ou disposait, au moment de son travail dans l’entreprise) d’un nombre limité de bonus grâce à auquel il peut accorder aux utilisateurs un niveau d’assistance supérieur à la normale. Ces bonus ont été définis avec le nom de «surprise et plaisir» – un nom qui fait référence à une stratégie marketing spécifique à travers laquelle de nombreuses entreprises visent à surprendre les clients en répondant à leurs besoins par des gestes inattendus et indus.

À titre d’exemple, tiktoker a expliqué qu’à plusieurs reprises, les techniciens ont utilisé ce bonus à leur discrétion pour offrir aux utilisateurs un remplacement de leur téléphone après des dommages de plongée. On ne sait pas si ce qui est dit est vrai, même si parmi les commentaires sur les vidéos, les confirmations ne manquent pas: les téléspectateurs qui se sont déclarés utilisateurs et d’autres anciens employés ont déclaré sous la vidéo qu’ils ont reçu ou ont pu offrir des offres exceptionnelles traitements de manière sporadique. D’autre part, la vidéo a également été rejointe par d’autres personnes qui ont déclaré être internes à l’entreprise et qui ont précisé que ce qui était décrit dans le tiktok était une pratique active il y a longtemps mais maintenant abandonnée depuis un certain temps. La vidéo a quant à elle été visionnée près d’un million de fois dans le monde.

