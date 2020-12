Si vous êtes fan de Google et d’Android, vous voudrez avoir ce chiffre exclusif

Au début, c’était exclusif aux employés de Google. Maintenant, tout le monde peut acheter cette adorable figurine Android.

Bien que Google ait célébré le vingtième anniversaire de sa fondation en 2017, ce n’est qu’un an plus tard que Zèbre mort, l’entreprise connue pour être à l’origine de la création de figurines décoratives Android officielles, J’ai décidé de créer une version spéciale commémorant les deux décennies de vie de la firme de moteurs de recherche, qui ne seraient livrés qu’aux employés de Google.

Maintenant, deux ans plus tard, Dead Zebra a décidé mettre ces chiffres en vente, destiné aux plus grands fans de Google et d’Android, et qui peuvent être achetés via la boutique officielle de la marque.

Une figurine aux couleurs originales de Google

Encore Prix ​​de 15 €, Dead Zebra a mis en vente cette petite figurine de quelque chose de moins 8 centimètres de hauteur, décoré pour commémorer la création de Google en 1997.

Comme l’explique le magasin lui-même, ce chiffre n’a été fourni qu’aux membres de Google en 2018, mais quelques unités sont restées que Dead Zebra a voulu mettre en vente. Comme le reste des figurines en vente sur le site de la marque, c’est en vinyle et a des accessoires qui peuvent être enlevés tels que chapeau ou ballon d’anniversaire.

Être un produit pour collectionneurs, il est probable que le Stock de la figure ne dure pas trop longtemps. Par conséquent, si vous souhaitez obtenir une unité, vous feriez mieux de le faire dès que possible. Vous pouvez le faire via la boutique officielle Dead Zebra.

