Si vous commencez avec Telegram, c’est la meilleure astuce initiale: supprimer les notifications lorsqu’un contact rejoint

Nous vous expliquerons comment supprimer les notifications lorsqu’un contact rejoint à Telegram, ceux qui vous avertissent automatiquement si une personne que vous connaissez rejoint l’application de messagerie. Il s’avère qu’il existe une option spécifique qui sert à déconnecter cela, donc la première étape sera de vous apprendre à le faire.

Mais il y a des moments où cela ne suffit pas, et en raison d’une erreur dans l’application, tous ces messages continuent à apparaître. Dans ce cas, nous vous donnerons d’autres conseils pour essayer de vous empêcher de partir immédiatement ces notifications une fois que vous avez désactivé l’option.

Désactiver les notifications du contact qui rejoint

Pour désactiver l’option qui lance les notifications à chaque fois qu’un nouveau contact se joint, ouvrez le menu latéral Telegram. Une fois dedans, cliquez sur le bouton Réglages pour entrer les paramètres de l’application.

Une fois dans les paramètres, vous verrez différentes options pour spécifier le type de modifications que vous souhaitez effectuer dans Telegram. Sur cet écran, cliquez sur l’option Notifications et sons cela vous apparaîtra en premier.

Maintenant, dans les options Notifications et son, tu as seulement trouver et désactiver l’option Un contact a rejoint Telegram qui apparaîtra dans la section de Événements. Habituellement, le paramètre doit se synchroniser sur tous les appareils, mais juste au cas où vérifiez que cette option est désactivée sur tous les appareils sur lesquels vous utilisez Telegram, à la fois sur d’autres mobiles et sur votre ordinateur.

Déconnectez-vous des appareils que vous n’utilisez pas

Comme nous l’avons dit, bien que l’option devrait généralement se synchroniser sur tous les appareils, ce n’est peut-être pas le cas. Dans ce cas, une autre chose que vous pouvez essayer est de dissocier Telegram des appareils que vous avez cessé d’utiliser et dont les sessions ont été démarrées. Pour ce faire, ouvrez le menu latéral Telegram. Une fois dedans, cliquez sur le bouton Réglages pour entrer les paramètres de l’application.

Une fois dans les paramètres, vous verrez différentes options pour spécifier le type de modifications que vous souhaitez effectuer dans Telegram. Sur cet écran, cliquez sur l’option Confidentialité et sécurité cela vous apparaîtra en second lieu.

Dans les options Confidentialité et sécurité, maintenant descends à la section Sécurité. En lui, maintenant cliquez sur l’option Sessions actives pour accéder à l’index où apparaissent tous les appareils sur lesquels vous vous êtes connecté.

Dans cette liste, vous verrez tous les appareils que vous avez possédés et sur lesquels vous ne vous êtes pas déconnecté, vous verrez même des mobiles qui n’apparaissent plus. Il vous reste à faire ici vous déconnecter de tous les appareils sur lesquels vous n’utilisez plus Telegram, ne laissant que ceux que vous avez actifs et pour lesquels vous avez vérifié que vous avez supprimé l’option de notification lorsqu’un contact rejoint Telegram.

Désynchronisez et supprimez vos contacts Telegram

Et une autre option consiste à cesser directement de donner à Telegram l’accès à vos contacts, afin qu’ils n’aient aucun moyen de vous avertir lorsque l’un d’eux se joint. Bien sûr, si vous décidez de le faire, vous pouvez perdre des fonctions telles que la recherche des comptes des contacts que vous avez sur votre mobile. Si vous le décidez, ouvrez le menu latéral Telegram. Une fois dedans, cliquez sur le bouton Réglages pour entrer les paramètres de l’application.

Une fois dans les paramètres, vous verrez différentes options pour spécifier le type de modifications que vous souhaitez effectuer dans Telegram. Sur cet écran, cliquez sur l’option Confidentialité et sécurité cela vous apparaîtra en second lieu.

Une fois à l’intérieur des options Confidentialité et sécurité, faites défiler jusqu’à la section de Contacts. Là, vous pouvez faire deux choses, comme cliquez sur l’option Supprimer les contacts synchronisés et désactivez le Synchroniser les contacts. Si possible avec l’ordre inverse, commencez par désynchroniser puis éliminez ceux qui existent. Bien sûr, rappelez-vous que cela peut faire en sorte que Telegram commence à fonctionner bien pire.