Si vous avez une tablette, vous devez installer cette application : c’est la meilleure de l’année selon Google

Comme chaque année, Google sélectionne les meilleures applications pour smartphones et tablettes Android… Et en 2022, Pocket est la meilleure application !

Image promotionnelle de la campagne « Best for Tablets 2022 » de Google Play.

rejoindre la conversation

L’année académique 2022 se termine et comme chaque année, Google fait le point choisissant pour nous ce qui a été les meilleures applications et contenus disponibles pour Android dans votre Play Store.

Et cette fois, ils c’est au tour de quelques tablettes renaissantes sur laquelle de nombreux fabricants se sont appuyés en ces temps post-pandémiques, où les ventes de smartphones chutent et chutent si l’on excepte Apple et ses iPhones, tandis que la productivité et travailler en mobilité gagne tout à l’abri du télétravail et de son inexorable croissance au niveau mondial.

Ainsi, beaucoup d’entre vous seront intéressés par quelle est l’application de l’année pour Google en termes de tablettes Android, qui n’est en fait pas une nouvelle application mais une ancienne connue sous le nom de « Lisez-le plus tard »maintenant entre les mains de Mozilla et avec le nom de pochequi a grandi et sans aucun doute est devenu incontournable pour enregistrer et trier le contenu intéressant.

Les 9 meilleures tablettes que vous pouvez acheter : guide mis à jour en 2022

C’est comme ca pochecelle choisie par Google comme meilleure application de 2022 pour tablettes

Ce n’est pas une surprise le choix de cette application car meilleur programme de l’année pour les tablettes Androidpas du moins en termes de fonctionnalité, mais c’est parce que cette application n’est pas une découverte mais l’évolution d’un ancien et essentiel « Lisez-le plus tard » qui a été racheté il y a quelques années par Mozilla Corporation.

Sa fonctionnalité était centrée dès le départ sur l’idée de une bibliothèque de contenu, presque un tableau de liensoù nous pourrions enregistrer n’importe quel article, chanson, lien, page Web ou document avoir tout organisé et savoir lire comme nous voulions ou avions le temps.

À présent, vos options se sont développées et déjà renommé en poche nous permet de sauvegarder des choses de presque n’importe oùdes dernières nouvelles aux articles de magazines, histoires, vidéos, recettes et toutes sortes de contenus que nous découvrons sur Internet ou sur notre smartphone à partir de toute autre application ou source de contenu.

Non seulement cela, et c’est cela en plus de sauvegarder le contenu pour les lire plus tard maintenant poche C’est presque une application de podcast, eh bien vous pouvez nous lire nos articles et nos histoires n’importe où afin que nous puissions calmer nos yeux et libérer nos mains après de longues journées de travail devant un PC.

L’appli aussi peut estimer le temps de lecture de tout le contenu que nous sauvegardons afin que nous puissions choisir si nous voulons combler des temps d’attente plus courts, et il est même capable de télécharger du contenu afin que nous puissions y accéder hors ligne et profitez-en comme ça n’importe où.

poche est une application de productivité extrêmement puissantemême si en même temps c’est aussi simple dans son essence et dans son fonctionnementnous permettant également de trouver d’autres contenus en fonction de nos goûts et nous offrant des fonctionnalités prime en supplément qui débloquera l’accès à un moteur de recherche avancé, à un contenu en vedette illimité ou à une copie de sauvegarde de notre base de données de contenu sauvegardée.

Ici, vous pouvez le télécharger gratuitement!

Télécharger Pocket (gratuit) | Jeu de Google

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?