Si vous avez une Samsung Galaxy Watch4, soyez prudent lors de l’installation de Google Assistant (pour l’instant)

Apparemment, la version de Google Assistant pour Wear OS en est encore à ses balbutiements et sur la Galaxy Watch4, elle peut causer de graves problèmes tels que l’épuisement de la batterie ou la déconnexion de l’horloge.

Après quoi Google a annoncé par surprise l’arrivée d’Assistant sur la Galaxy Watch4 avec Wear OS 3.0, et aussi après que Samsung ait commencé à parler de l’hypothétique Galaxy Watch5 que nous connaîtrons sûrement en août, ils arrivent maintenant premières impressions des utilisateurs sur le fonctionnement de Mountain View Smart Assistant sur les montres sud-coréennes.

Et le résultat, comme on pouvait s’y attendre dans ces premières étapes, est apparemment assez négatif, et il semble que Google Assistant souffre de beaucoup de problèmes de jeunesse qui, espérons-le, sont fixés pour l’atterrissage de la Pixel Watch.

Comme le disent de nombreux utilisateurs sur Reddit, le produit ne semble pas avoir trop été testé dans l’usine de Mountain View, puisque au moins dans le Galaxy Watch4, cela cause des problèmes à chacun plus sérieux et plus ennuyeuxce qui amène nombre de ces utilisateurs à demander comment le désactiver une fois installé.

De l’épuisement classique de la batterie pour maintenir l’accusé de réception « Ok Google » actif aux déconnexions continues, il semble que l’assistant Google ne fonctionne pas aussi bien que prévu sur la Galaxy Watch4 de Samsung.

Sans surprise, on dit que de nombreux utilisateurs, après avoir configuré l’assistant et activer la détection de ‘OK Google’ Ils ont des problèmes avec la batterie de vos montres intelligentesqui s’épuise dans un soupir.

D’autres parlent de déconnexions continues de la smartwatch et du smartphoneet même l’impossibilité de réassocier les deux appareils nécessitant une réinitialisation complète de l’horloge pour rétablir la connectivité.

Évidemment, ce sont des problèmes assez sérieux que Google corrigera sûrement dans les mises à jour successives, même si dans mon cas, je dois affirmer que j’ai installé l’assistant Google dès le premier jour quand il était disponible et Je n’ai eu aucun de ces problèmes ce qu’ils nous disent

Quoi qu’il en soit, et même s’il s’agit d’échecs isolés, il semble que Google Assistant doit marcher un peu plus loin avant de fonctionner sur Wear OSdonc si vous l’installez sur vos montres soyez un peu prudent, car tu deviens probablement bêta-testeurs sans le vouloir…

Avez-vous déjà essayé? Un problème à commenter ? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Test de la Samsung Galaxy Watch 4 : la meilleure montre de Samsung n’est pas là pour sauver WearOS

