Si vous avez un Xiaomi, vous devez installer cette application : elle vous indique si votre mobile sera mis à jour vers Android 13 ou non

Découvrez si votre mobile Xiaomi va se mettre à jour vers Android 13 en suivant ce processus simple, vous n’avez besoin que d’une minute.

Android 13 se rapproche, il est donc normal que vous souhaitiez savoir si votre téléphone mobile va recevoir la mise à jour correspondante et, de cette façon, si vous allez pouvoir profiter des nouveautés de la prochaine version d’Android. Si vous avez un mobile Xiaomi c’est particulièrement simple savoir s’il sera mis à jour ou non vers Android 13, car il y a une application qui vous en informe rien qu’en l’ouvrant.

Dans cet article, nous vous expliquons étape par étape ce que vous devez faire pour savoir si votre Xiaomi sera mis à jour vers Android 13. De plus, nous vous rappelons que cette même méthode vous aide également à savoir si votre Xiaomi recevra MIUI 14. Préparez-vous, tu as juste besoin d’une minute vérifier.

Comment savoir si votre mobile Xiaomi sera mis à jour vers Android 13

Pour savoir si votre Xiaomi va recevoir la prochaine grosse mise à jour Android, vous pouvez consulter notre liste de téléphones Xiaomi qui se mettront à jour vers Android 13 ou, plus simplement, télécharger l’application MIUI Updater. Cet outil développé par Xiaomiui, qui peut être téléchargé totalement gratuit sur votre smartphone, il vous informe en quelques secondes des mises à jour que votre Xiaomi recevra. vous pouvez l’installer directement à partir du lien suivant.

PlayStore | Mise à jour MIUI

Juste en ouvrant l’application, vous accéderez à la page qui vous propose toutes les informations clés. De haut en bas, la première chose que vous verrez sera le nom de votre mobile, en l’occurrence le POCO F4. Ensuite, vous verrez si vous recevrez la mise à jour vers MIUI 14 et Android 13.

Dans notre exemple, nous recevrons les deux versions (Vous obtiendrez la mise à jour MIUI 14 / Vous obtiendrez la mise à jour Android 13). Outre le texte, il nous l’indique aussi à travers la couleur verte des phrases. Vous pouvez le voir clairement dans les deux captures d’écran suivantes.

Si nous continuons vers le bas, nous trouvons une section appelée « Dernière », qui nous indique quelle est la dernière mise à jour que nous avons installé sur l’appareil. De plus, si vous affichez la fenêtre « Quoi de neuf », vous verrez les nouveautés de cette mise à jour.

Une autre des fonctions clés de l’application MIUI Updater se trouve dans le bouton « Vérifier la mise à jour » et fondamentalement ce qu’il vous permet est vérifier les mises à jour disponibles pour votre Xiaomi. Soit dit en passant, le point négatif de l’application est que a de la publiciténous oblige à faire face à des publicités si nous voulons l’utiliser.

Comment mettre à jour un mobile Xiaomi vers la dernière version de MIUI

Par conséquent, si vous voulez savoir si votre mobile Xiaomi sera mis à jour vers Android 13 ou non, il suffit de télécharger l’application MIUI Updater et de l’ouvrir. Dans les premières lignes de la page principale, vous verrez les informations clés, c’est-à-dire si elle recevra ou non MIUI 14 et Android 13.

