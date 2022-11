Si vous avez un Xiaomi et qu’il figure sur cette liste, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous

13 autres téléphones Redmi et Xiaomi prennent leur retraite ces jours-ci, y compris étonnamment un haut de gamme 2020 comme le Xiaomi Mi 10 Ultra.

Maintenant que Google commence à prendre plus au sérieux la prise en charge des mises à jour et la fragmentation de la plate-forme Android, et que la stratégie du géant de Haidian soit liée ou non, la vérité est qu’il semble que ces derniers temps Xiaomi se précipite pour annoncer la fin du support de bon nombre de ses appareilset c’est que cette mauvaise nouvelle pour ses millions d’utilisateurs se produit fréquemment depuis un certain temps maintenant.

Cette semaine, comme le racontaient les confrères de XiaomiAdictos, le constructeur dirigé par Lei Jun vient de confirment que jusqu’à 13 smartphones des marques Redmi et Xiaomi seront abandonnés au 31 octobre 2022, mettant ainsi fin à leurs périodes de soutien engagées et restant abandonné au sort des scènes Android.

C `est vrai que il y a beaucoup de mobiles ensemble pour une annonce comme celle-cipuisque nous savons déjà que Xiaomi annonce généralement ces arrêts de support de manière plus échelonnée et pour moins de modèles, bien qu’étant juste, plusieurs des terminaux partagent une plate-forme matérielle et seulement se réfère donc à divers noms et fait remarquer pour les différents marchés.

Xiaomi annonce l’achèvement du programme de développement d’une liste de 13 modèles à son catalogue, comprenant non seulement des gammes basses et moyennes mais aussi un « phare » 2020 comme le « photographique » Xiaomi Mi 10 Ultra.

Téléphones Xiaomi qui seront mis à jour vers Android 13

Ainsi, les propriétaires de tous ces terminaux vous pouvez arrêter d’attendre plus de nouvelles d’Android et de MIUI Eh bien, ils ne vous atteindront plus désormais :

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T.

Xiaomi Mi 10T Pro.

Xiaomi Mi 10 T Lite (Redmi Note 9 Pro 5G).

Redmi Note 9T (Redmi Note 9 5G)

Redmi 9T (Redmi Note 9 4G).

Redmi 10X Pro.

Redmi 10X 5G.

Redmi K30S Ultra.

Redmi K30 Ultra.

Comme vous le verrez, Il ne s’agit pas seulement de modèles milieu de gamme et économiques mais aussi les nouveautés pour smartphones aussi performants que le Mi 10 Ultra, il y a tout juste deux ans, le smartphone le plus avancé en matière de photographie mobile de l’ensemble du marché.

Il convient de noter, oui, que Xiaomi ne fait que confirmer l’achèvement du programme de développement, donc toutes les nouveautés qui étaient déjà en cours de finalisation dans le four arriveront des versions de développement jusqu’à ce que de nouvelles versions stables, bien que restant évidemment déjà épinglées pas d’accès à Android 13 ou MIUI 14.

À moins que la communauté des développeurs, qui le fait généralement, reprendre le travail de Xiaomi en portant les nouvelles sur des ROM cuites pour ces appareils… Faudra garder un œil sur les développeurs xda !

