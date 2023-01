Si vous avez un Samsung Galaxy, préparez-vous, l’appareil photo s’améliorera grâce aux Buds et à la Galaxy Watch

in

Les accessoires Galaxy Buds et Galaxy Watch seront également disponibles pour la meilleure photographie mobile de Samsung.

L’appareil photo du Galaxy S22 Ultra, le meilleur de tout l’écosystème Samsung Galaxy pour l’instant.

Il y a quelques jours seulement Samsung a confirmé l’atterrissage de Assistant caméra sur plus d’appareils Galaxy pour améliorer les résultats photographiques de ses utilisateurs, et maintenant de Corée du Sud, ils nous présentent plus de nouvelles pour continuer à améliorer la photographie mobile utilise maintenant l’ensemble de l’écosystème Galaxy.

En fait, les améliorations seront appréciées par les mobiles Samsung, bien qu’en réalité et techniquement ils sont présentés pour les écouteurs Galaxy Buds2 Pro et aussi pour les montres Galaxy Watch4 et Galaxy Watch5qui seront en fait les appareils qui feront tout le travail.

Le gros problème c’est que tout le monde ne pourra pas en profiteret c’est que comme nous l’ont dit les amis de GizChina, la vérité est que seuls certains mobiles Samsung seront compatibles avec des nouvelles liées à portableset c’est qu’ils ont besoin de la connectivité Bluetooth LE pour fonctionner.

Les montres Galaxy avec Wear OS pourront contrôler le Zoom de la caméra

La première des fonctionnalités que Samsung teste déjà avec ses montres intelligentes est que la Galaxy Watch4 et Galaxy Watch5 dans toutes ses versionsen fait toutes les nouvelles montres avec Wear OS 3 de Samsung, ils pourront faire Zoom à distance sur le smartphoneet pas seulement contrôler la prise de vue de la caméra.

Ainsi, non seulement nous pourrons prendre des photos sans toucher au smartphone grâce à notre montre, mais aussi on peut mieux focaliser la scène et la cadrer grâce aux fonctions de zoom optique et hybride qui peut être géré depuis la smartwatch.

Une option parfait pour ceux selfies groupe si compliqué à prendre et qui nécessite parfois plusieurs allers-retours au téléphone pour le placer, chose qui appartiendra à l’histoire.

Cette amélioration est déjà testée avec certains bêta-testeurs sélectionné, et sera déployé en février avec une mise à jour OTA pour tous les modèles Galaxy Watch4 et Galaxy Watch5, étant compatible avec pratiquement tous les smartphones Galaxy du catalogue actuel qui ne sont pas hors support.

Le Galaxy Buds2 Pro capturera l’audio à 360 ° pour nos vidéos

Mais c’est peut-être cette amélioration qui est la plus attrayante, et c’est que Les Galaxy Buds2 Pro de Samsung vont améliorer leurs performances lorsqu’ils sont couplés à un mobile Galaxy qui enregistre de la vidéo avec une option très intéressante.

En fait, c’est ça les deux écouteurs capteront le son à 360 degrés alors que nous les avons dans l’oreille pour augmenter la profondeur de l’audio dans l’enregistrement, ce qui signifie que lorsque nous enregistrons une vidéo avec le mobile, ce seront les écouteurs eux-mêmes qui prendront en charge l’audio 360 et que en lecture, les spectateurs sont ainsi assis au centre de l’action.

Une expérience plus réaliste et immersif qui imitera ce que vit la personne qui enregistre, selon Samsung, même si en réalité sa fonctionnalité sera plus limitée car Bluetooth LE Audio avec enregistrement stéréo requis travailler.

Nous savons donc que ce sera Bientôt disponible pour Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4sans nouvelles du Galaxy S22, et ça évidemment Le Galaxy S23 avec chipset Qualcomm aura un son à 360 ° avec les Buds2 Pro… Peut-être que le chipset est limitant ?

