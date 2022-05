Si vous avez un mobile avec Android 10 ou Android 11, préparez-vous à dire au revoir à Android Auto

Partager

Préparez-vous à accueillir le remplacement d’Android auto sur votre mobile si vous avez Android 10 ou Android 11.

Avec Android 12, Google a commencé le processus pour en finir une bonne fois pour toutes avec la version d’Android Auto pour mobilesremplaçant cette fonction par le nouveau Driving Mode intégré à l’assistant Google.

Bien qu’au départ, la transition ne concernait que les personnes qui disposaient d’un appareil mis à jour vers la dernière version du système, tout indique désormais que la plupart des utilisateurs d’Android dans le monde ils seront touchés par ce grand changement dans très peu de temps.

Adieu la version mobile d’Android Auto dans Android 10 et Android 11

Au fur et à mesure qu’ils progressent dans le portail AutoEvolutionplusieurs utilisateurs ont commencé à signaler l’apparition d’un avis sur votre mobileindiquant que Android Auto pour les écrans mobiles cessera bientôt de fonctionner.

Ceux qui sont moins familiers avec cette fonction doivent savoir que le Version mobile d’Android Auto permet, dès le début de l’application, de simuler l’interface Android Auto sur l’écran du mobile, de sorte qu’il est possible de profiter de nombreuses fonctions de la version complète d’Android Auto, dans une voiture incompatible avec le système Google pour les véhicules.

Cependant, depuis quelque temps déjà, Google est en train de remplacer cette fonction par Driving Mode de l’Assistant Google. Un changement qui, en revanche, ne semble pas avoir convaincu tous les utilisateurs de la même manière.

Quoi qu’il en soit, tout semble indiquer que, très bientôt, plus de la moitié des utilisateurs d’appareils Android dans le monde, selon les dernières données de distribution, ne pourront plus utiliser Android Auto sur leurs écrans mobiles, et ils voir obligé de recourir à l’outil que Google a conçu dans le but de remplacer l’une de ses applications les plus appréciées.

