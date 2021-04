Si vous avez un iPhone, Samsung veut que vous essayiez One UI avec cette application qui transforme l’interface iOS

Samsung iTest transformera momentanément l’interface de votre iPhone en celle d’un Galaxy … pour que vous ne sautiez pas sans essayer!

C’est toujours une décision compliquée de changer de smartphone, encore plus si le saut inclut une nouvelle plate-forme d’iOS vers Android ou vice versa, alors Nous sommes au téléphone depuis presque toute notre vie et il n’est pas facile d’abandonner les services auquel nous sommes habitués ou les migrer tous de l’écosystème Apple, plus fermé, à la mer d’options disponibles sur Android.

Ils le savent chez Samsung, ils ont voulu aider les utilisateurs Apple qui souhaitent essayer l’expérience Galaxy lancer une application web interactive qui nous a présenté des macrumors, et qui est capable de convertir momentanément l’interface d’un iPhone en celle d’un Samsung haute performance avec son interface utilisateur unique, ses graphismes, certaines applications et tout ce dont vous avez besoin.

Pas en vain, c’est que c’est peut-être Samsung qui ressemble le plus à Apple et iOS avec un logiciel propriétaire plus complet sur Android, offrant une expérience homogène avec beaucoup de valeur ajoutée, ajoutant une interface qui a été simplifiée au fil du temps jusqu’à atteindre un niveau de satisfaction très élevé pour la fluidité, la profondeur des services et l’expérience générale.

Donc, ce n’est sûrement pas une mauvaise idée de proposer un outil avec lequel tester l’expérience avant le changement, nous allons donc vous dire comment cela fonctionne-t-il de Samsung iTest qui a été présenté en Nouvelle-Zélande.

L’iPhone 12 va balayer les utilisateurs d’Android

Qu’est-ce que Samsung iTest et comment puis-je le tester?

Eh bien, iTest est une expérience Web interactive spécialement conçue pour Les utilisateurs Apple peuvent accéder à une interface One UI fonctionnelle installer simplement l’application demandée une fois que vous accédez au site Web que nous vous proposons.

Une fois que cela est fait, vous pouvez démarrer l’application depuis l’écran d’accueil de l’iPhone, exécutant un bureau simulé d’un smartphone Samsung Galaxy avec une sélection d’applications fonctionnelles et de nombreuses options paramètres de configuration parfaitement sélectionnables et fonctionnels.

Grâce à iTest, vous pourrez tester le fonctionnement d’un bureau One UI, mais pas seulement, car aussi il est possible d’accéder au Galaxy Store, aux thèmes Samsung, d’appliquer des thèmes et même ouvrir des messages et d’autres applications téléphoniques.

Vous recevrez même des appels et des messages simulés, ainsi que certains tutoriels sont disponibles comme guide complet de l’appareil photo par le photographe Logan Dodds, expliquant toutes les options avancées et les nouvelles.

Samsung n’a pas voulu laisser personne avec des doutes, donc évidemment il sera possible de tester même les Galaxy Wearables comme si vous aviez l’un des accessoires intelligents de la marque sud-coréenne, et il y a aussi tutoriels pour Samsung Kids et Samsung Health, deux des plates-formes logicielles les plus utilisées par les utilisateurs de Samsung.

L’application Web est désormais téléchargée et accessible à toute personne disposant d’un téléphone Apple, devenant ainsi l’un des meilleurs moyens de tester l’expérience d’un mobile Galaxy surtout si l’on doute du changement de plateforme … Si Samsung a même mis quelques blagues!

L’autre succès de Samsung: c’est toujours la marque mobile la plus contrefaite

