Si vous avez un iPhone, Mac ou iPad, vous devez les mettre à jour immédiatement – ils sont vulnérables à une attaque de pirate informatique

FLIR Caméra Thermique Flir One Pro Lt Pour Iphone/ipad

Caméra thermique FLIR One Pro LT iOS La toute nouvelle FLIR ONE Pro LT vous permet de visualiser les problèmes invisibles plus rapidement que jamais. Sa technologie révolutionnaire de traitement d'images thermiques, VividIR™, vous permet de voir plus de détails et de fournir à vos clients la preuve que vous avez d'emblée résolu leur problème. Que vous inspectiez des tableaux électriques, recherchiez des problèmes de CVC ou constatiez des dégâts des eaux, la nouvelle FLIR ONE Pro LT est un outil indispensable pour les artisans, ou particuliers. Une caméra version ''light'' Que vous soyez particulier, petit artisan du bâtiment, la FLIR ONE Pro LT fournit les informations nécessaires pour prendre des décisions et avoir un premier aperçu thermique. Observez les différences de chaleur qui vont de pair avec une isolation manquante, endommagée ou inadéquate, des fuites d'air. Vous n'avez plus à deviner. Elle permet de déceler rapidement les sources de déperditions d'énergie, de dégâts des eaux destructeurs et de problèmes du structurels, et même de montrer aux clients une preuve des problèmes et de leur réparation. Vous pourrez donc travailler plus rapidement et plus efficacement. Chauffage, climatisation et plomberie Si vous travaillez sur des systèmes de CVC ou de plomberie, il vous faut un outil simple qui localise rapidement les problèmes et fournit des images faciles à comprendre montrant à vos clients la nature exacte du problème et prouvant que vous l'avez résolu. Qu'il s'agisse d'une fuite d'air ou d'eau, ou encore d'un court-circuit électrique, la FLIR ONE Pro LT ous montrera où commencer les réparations. (Attention : FLIR ONE pro LT n'indique pas de mini/maxi comme sur la photo)Problèmes électriques De nombreux problèmes électriques courants génèrent une chaleur excessive. Les problèmes électriques potentiels peuvent donc être décelés rapidement et facilement avec la FLIR ONE Pro LT. De plus, vous pouvez obtenir des mesures de température précises sans contact tout en restant à distance de l'équipement sous tension afin d'obtenir les informations vitales nécessaires pour diagnostiquer précisément le problème.Bricolage et petite rénovation Si vous êtes un vrai bricoleur, la FLIR ONE Pro LT vous aidera à passer à la vitesse supérieure. Que ce soit pour avancer sur les petits travaux qui s'accumulent dans la maison (et prouver que vous les avez fait correctement) ou pour retaper votre véhicule préféré, la FLIR ONE Pro LT vous aidera à aller plus vite et plus loin. De plus, vous n'aurez plus à croire sur parole un inspecteur en bâtiment qui affirme que les portes et fenêtres de votre nouveau domicile ne présentent ni fuite, ni défaut. Fonctionnalités de la FLIR ONE PRO LT - Niveau de détails et clarté d'image Grâce à sa résolution thermique 4x supérieure et à sa technologie de traitement d'image VividIR™, la FLIR ONE Pro LT permet d'observer plus de détails, de mesurer des composants plus petits et plus loin, et de...