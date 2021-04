Si vous avez reçu ce SMS sur un colis non livrable, ne répondez pas: c’est une arnaque

le escroqueries en ligne ils disposent d’un canal privilégié pour se diffuser et atteindre directement les écrans de millions de personnes: le SMS. La dernière arnaque qui se propage via la messagerie cellulaire utilise l’une des astuces les plus classiques pour attirer l’attention des victimes: le rapport d’un faux paquet en stockage, qui invite les destinataires à suivre un lien contenu dans le message mais qui mène en fait à une page d’arnaque.

L’arnaque sur Android

La tromperie il agit différemment selon le téléphone essayer d’accéder au lien. S’il s’agit d’un smartphone Android, une page qui se fait passer pour celle du transporteur DHL s’ouvre et vous invite à télécharger une application pour suivre le package inexistant. Les installations d’applications en dehors du Play Store sont bloquées par le système d’exploitation, c’est pourquoi le site prend soin de fournir des instructions sur la façon de contourner le blocage; quiconque exécute et installe l’application trouve sur le téléphone des logiciels malveillants capables de voler des données personnelles et de communiquer avec le monde extérieur à l’insu des propriétaires.

Que se passe-t-il sur iOS

Sur l’iPhone, ce type de blocage n’est pas si facile à contourner; pour cette raison, si le site se rend compte que l’accès est tenté par l’un de ces appareils, il renvoie un autre type de page qui, cependant, n’a pas grand-chose à voir avec l’arnaque: une page de félicitations pour avoir remporté un iPhone, demandant à fournir leurs données personnelles pour réclamer la prime.

Comment se protéger

Au cours des années de telles escroqueries, il y en a eu plusieurs; cependant, le nombre de rapports récents suggère un nouvelle vague d’escroqueries prêt à cibler un nombre indéterminé de personnes, qui pourrait être lié à la publication en ligne de 500 millions de numéros de téléphone obtenus sur le réseau social Facebook, dont 35 millions de numéros italiens. Quelle que soit l’origine des arnaques de ces jours, la manière de se protéger est toujours la même: méfiez-vous des messages qui arrivent soudainement et – avant d’exécuter les instructions qu’ils contiennent – effectuez un contrôle auprès de l’entreprise ou du sujet usurpé.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂