Si vous avez reçu ce SMS de Ho Mobile, vos données ont été volées

Le scénario que de nombreux utilisateurs J’ai un mobile avait craint ces derniers jours s’est produit: l’opérateur du réseau cellulaire a en fait été touché par un vol de données qui a exposé les informations sensibles d’un nombre indéterminé d’utilisateurs au dark web. Le pirate informatique invoquant le vol a parlé de 2,5 millions de personnes, tandis que la société s’est limitée à déclarer que la base de données concernée n’est pas représentative de tous les clients du groupe. Ho Mobile a en fait l’intention, dans ces heures, d’entrer en communication avec ceux qui ont fini par être victimes du coup, par le biais d’un Alerte SMS qui est publié dans ces heures.

Dans le message, ils sont clarifiés certains détails du vol subi, comme la nature des données volées. Par «données personnelles», nous faisons référence au nom, prénom, code fiscal, date de naissance, lieu de naissance et lieu de résidence, tandis que les données techniques de la carte SIM désignent probablement le Code ICCID qui identifie de manière unique la carte électronique, et qui permet à toute personne malveillante d’effectuer des opérations telles que l’échange de carte SIM ou le clonage de la carte SIM.

Moins clair, cependant, est le sens de la référence, dans l’introduction du message, au fait que les délits informatiques ont généralement augmenté en fréquence pendant la période pandémique. Ce qui est assez important, c’est que les utilisateurs concernés communiquent avec l’opérateur via les canaux officiels pour savoir quelles mesures ils peuvent prendre pour atténuer les dommages subis, tels que Remplacement de la carte SIM (qui doit être gratuit).

Ci-dessous le texte du message:

Nous vous écrivons pour vous informer que malheureusement je l’ai. Le mobile, comme de nombreuses autres entreprises, a été victime de cybercrimes qui se sont intensifiées pendant la pandémie. À partir d’analyses approfondies, toujours en cours et en étroite collaboration avec les autorités chargées de l’enquête, il est ressorti qu’une partie de vos données a été illégalement volée en référence uniquement aux données personnelles et aux données techniques de votre SIM, Il n’y a pas eu de soustraction des données de trafic (appels téléphoniques, SMS, activités web, etc.) ou des données bancaires ou des données relatives à vos systèmes de paiement. Nous avons immédiatement activé de nouveaux niveaux de sécurité supplémentaires pour protéger tous les clients contre la menace d’une fraude potentielle. Vous pouvez toujours demander le remplacement gratuit de la carte SIM à tout moment dans les magasins autorisés. Mobile.