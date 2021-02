Si vous avez reçu ce message sur Signal, ne répondez pas: c’est la fausse arnaque iPhone 12

Les scripts du escroqueries en ligne qui se propagent via les réseaux sociaux et les canaux de messagerie instantanée se répètent de manière cyclique: les victimes potentielles sont confrontées à une grande opportunité ou à un grand risque et, sous cette excuse, elles sont invitées à visiter des sites qui mettent alors en danger leur sécurité informatique. C’est ce qui arrive aux utilisateurs de nos jours Signal, une plateforme qui est récemment apparue comme un concurrent potentiel de WhatsApp et qui peut-être pour cette raison a été ciblée pour une arnaque pas exactement sans précédent: celle de faux iPhone 12 à échanger sur Amazon.

Une arnaque déjà vue

Les tentatives d’escroquerie qui se répandent sur Signal n’ont rien de nouveau, elles s’ouvrent plutôt avec un message déjà diffusé en ligne il y a des mois: « Cher client, votre identifiant Amazon a été attribué ». Suivi du jour de la fatidique cérémonie de remise des prix et enfin du prix très convoité: « Un nouvel iPhone12 vous a été réservé », avec l’adresse web où vous pouvez aller chercher le cadeau. Erreurs grammaticales telles que et sans accent ils devraient suffire à révéler le message tel qu’il est – c’est-à-dire comme une tentative d’escroquerie; la perspective d’un nouveau smartphone de marque offert par un expéditeur qui se qualifie comme une garantie de l’industrie, bien qu’il puisse conduire beaucoup à la tentation.

Les débuts sur Signal

L’arnaque est la même que celle qui s’est propagée à d’autres canaux de communication. L’arnaque du prix des iPhones a circulé sur WhatsApp et SMS d’année en année – et chaque année en changeant la génération du téléphone abandonné. Le passage sur Signal n’est que le signe des temps: les escrocs sont conscients du fait que ces dernières semaines, de nombreux utilisateurs ont donné à la plateforme de messagerie une chance d’échapper au concurrent WhatsApp et à ses nouvelles règles de confidentialité, et ont abandonné un réseau en eaux jusque-là inexplorées.

Ce que vous risquez et comment vous protéger

Les phases suivantes de l’arnaque qui se propage sur Signal suivent le même script de l’arnaque vue sur WhatsApp et SMS: le lien à suivre mène à un site qui ressemble à Amazon dans ses graphiques, et demande aux utilisateurs des identifiants de connexion et autres données personnelles qui peut être utilisé par les escrocs pour le vol d’identité, les violations de compte bancaire et plus encore. Ceux qui tombent dans le piège se retrouvent sans iPhone 12, mais se protéger est simple: en général, ces messages sont toujours faux, mais pour être sûr, vous avez juste besoin vérifiez attentivement l’adresse Internet qui apparaît dans la barre supérieure du navigateur; s’il ne coïncide pas avec celui de l’entreprise usurpée dans les messages (dans ce cas Amazon.com), vous êtes confronté à une arnaque.

