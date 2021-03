Si vous avez le vaccin COVID-19, voici ce que le CDC dit que vous pouvez faire

Les personnes entièrement vaccinées aux États-Unis peuvent se rendre à l’intérieur – sans masque et sans distanciation sociale – avec d’autres personnes entièrement vaccinées, selon les nouvelles directives tant attendues des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les personnes sont considérées comme complètement vaccinées deux semaines après avoir reçu la deuxième dose des vaccins Pfizer ou Moderna ou une dose du vaccin Johnson & Johnson, selon les directives.

«Nous avons traversé beaucoup de choses cette année et avec de plus en plus de personnes se faisant vacciner chaque jour, nous commençons à tourner un coin», a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directeur du CDC lors d’un briefing de la Maison Blanche le lundi 8 mars ). « De plus en plus de preuves nous indiquent qu’il existe des activités que les personnes entièrement vaccinées peuvent reprendre à un faible risque pour elles-mêmes. »

En rapport: Vaccins COVID-19 utilisés et comment ils fonctionnent

Les personnes entièrement vaccinées peuvent également se rendre à l’intérieur avec des personnes non vaccinées d’un même ménage qui présentent un faible risque de développer un COVID-19 grave, sans masque ni distance, selon les directives. Et s’ils ne présentent aucun symptôme du COVID-19, ils peuvent ignorer la mise en quarantaine ou les tests s’ils sont exposés à une personne atteinte du COVID-19.

Mais les personnes entièrement vaccinées doivent continuer à porter des masques, à se distancer physiquement et à pratiquer d’autres mesures de prévention lorsqu’elles visitent des personnes qui ne sont pas vaccinées et qui présentent un risque accru de COVID-19 grave ou qui vivent avec quelqu’un qui le fait, selon les directives. De même, les personnes entièrement vaccinées doivent continuer à pratiquer ces mesures de prévention si elles rencontrent des personnes non vaccinées de plusieurs ménages.

Les données des essais cliniques montrent que les vaccins COVID-19 sont très efficaces pour protéger les personnes vaccinées contre les maladies graves, l’hospitalisation ou le décès. Cependant, il y a encore un petit risque que les personnes vaccinées puissent être infectées par le virus et avoir une maladie asymptomatique ou bénigne, et elles pourraient potentiellement transmettre le virus à d’autres, a déclaré Walensky.

« Comprendre l’ampleur de ce risque chez les personnes vaccinées et le risque de transmettre le virus à d’autres personnes non vaccinées est un domaine de recherche en cours », a-t-elle ajouté. Ces lignes directrices sont «initiales» et constituent une première étape et seront mises à jour au fur et à mesure que la science et notre compréhension du virus évoluent, a-t-elle déclaré.

Les États-Unis vaccinent maintenant plus de 2 millions de personnes par jour, a déclaré Walensky. Lundi 8 mars, 59 millions de personnes aux États-Unis ont reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19 et environ 31 millions de personnes, soit 9,2% de la population, sont entièrement vaccinées.

Mais les États-Unis signalent toujours un nombre élevé de nouveaux cas de COVID-19 par jour, avec une moyenne sur sept jours d’environ 59 000 cas et 1 727 décès. « Nous continuons à avoir des niveaux élevés de virus dans tout le pays et des variantes plus facilement transmissibles ont maintenant été confirmées dans presque tous les États », a déclaré Walensky. «Alors que nous travaillons pour vacciner rapidement les gens de plus en plus chaque jour, nous devons y arriver.»

Les personnes entièrement vaccinées devraient continuer à faire leur part pour aider à protéger les autres en portant des masques bien ajustés et en se distanciant physiquement dans les espaces publics, en évitant les grands rassemblements et en se faisant tester en cas de symptômes du COVID-19, selon les directives. Les gens devraient également continuer à éviter les voyages non essentiels, a déclaré Walensky.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.