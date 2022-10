Si vous avez aimé Pasión de Gavilanes et Café con Aroma de Mujer, vous allez adorer cette nouvelle série Netflix

Netflix

Passion des faucons Oui Café au parfum féminin sont deux des drames romantiques les plus regardés. Mais saviez-vous qu’il existe une bande qui peut les battre? La rencontrer.

©IMDBLes protagonistes du Café con aroma de Mujer

Au fil du temps, Netflix a élargi ses productions. Entre séries originales et non originales, elle a réussi à s’imposer comme la plateforme la plus choisie par les téléspectateurs. Car, en plus, il y a quelque chose qu’elle a en sa faveur et c’est qu’elle parvient à faire revivre les temps anciens avec, par exemple, des feuilletons qui ont eu du succès il y a bien longtemps. Parmi eux se trouve Passion des faucons ou, comme si cela ne suffisait pas, Café au parfum féminin.

Oui ok Passion des faucons Oui Café au parfum féminin ils sont excessivement longs, les deux ont deux saisons de plus de 20 épisodes, la vérité est qu’ils continuent de captiver les téléspectateurs. Avec leurs intrigues réconfortantes, ils ont fait fureur ces deux dernières années. En effet, le premier a lancé sa deuxième édition après 20 ans et l’autre est sorti en tant que remake de la production de 1994.

A tel point que, une fois de plus, Netflix a opté pour une création de ce style. C’est pourquoi pour les fans de Passion des faucons Oui Café au parfum féminin cette série est parfaite. Il s’agit de Jusqu’à ce que l’argent nous sépare. Cette histoire compte un total de 85 épisodes et, bien qu’elle ne soit pas originale sur la plateforme, elle fait déjà fureur dessus. Eh bien, il fonctionne avec le même genre que les deux déjà mentionnés, c’est-à-dire un drame romantique plein d’espoir.

De quoi s’agit-il? Jusqu’à ce que l’argent nous sépare suit la vie d’Alejandra Maldonado, une femme ambitieuse de la haute société qui est blessée dans un accident de voiture. Celui qui lui fait du mal est Rafael Méndez, un noble vendeur qui vient d’un monde complètement opposé au sien. Mais, le choc est d’une telle ampleur qu’il laisse une dette millionnaire qui donne lieu à un contrat qui les lie et les met à l’épreuve.

De là naît une relation d’amour et de haine qui grandit chaque jour davantage. C’est pourquoi les circonstances allument une étincelle entre eux qui change comme par magie leur vie. Il est submergé par la jalousie de son « nœud papillon » et la laisse derrière lui, tandis qu’elle a le cœur brisé par la froideur de Luciano, son fiancé. Eh bien, lui, amoureux de la perfection, ne peut pas se remettre des blessures laissées par l’accident. Sans aucun doute, c’est une histoire d’amour, de vengeance et de romance qui dépasse les fondements du genre.

