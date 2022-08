Si vous avez aimé Mi Otra Yo, ces 3 séries Netflix vont vous fasciner

Netflix

Mi Otra Yo est une histoire intéressante où trois amis en voyage se tournent vers leur côté spirituel sans imaginer les conséquences. Série similaire !

©IMDBLes protagonistes de La Coisa Mais Linda

mon autre moi suit l’histoire de trois amis très proches mais en même temps différents qui doivent faire face à un terrible défi : l’un d’eux est atteint d’un cancer. Ainsi, ce groupe de femmes se réunit plus que jamais et entreprend un voyage qui les connectera à la spiritualité d’une manière qu’elles n’auraient jamais pu imaginer. C’est un drame qui surprend par une intrigue imprévisible.

Avez-vous déjà apprécié cette série d’origine turque par Netflix? Si l’histoire d’Ada, Sevgi et Leyla vous a ému aux larmes avec la façon dont ces trois amis sont pris face aux traumatismes familiaux du passé pour devenir plus forts et aller de l’avant dans une situation limite que la vie leur a imposée, c’est maintenant au tour de continuer à regarder des séries dans El Gigante del Streaming.

+Séries similaires à Mi Otra Yo sur Netflix

.3. Le type gras

Cette série télévisée est centrée sur trois amis au même titre que mon autre moi mais dans un contexte différent. Jane, Kat et Sutton travaillent pour un magazine féminin appelé Scarlet, qui est basé à New York, la ville dans laquelle elles explorent, à travers leurs différentes expériences, les aspects liés à leur sexualité, leur identité, leur mode et, bien sûr, tout ce qui touche à l’amitié et l’amour. Beaucoup de mode !

.deux. Valéria

A cette occasion, la protagoniste de la série est une écrivaine nommée Valeria qui se trouve dans un moment très spécial de sa vie avec une crise conjugale qui a affecté sa vie personnelle, pour laquelle elle a décidé d’effectuer de grands changements qui la trouveront dans de nouvelles fascinantes chemins avec ses meilleures amies : Carmen, Lola et Nerea. Ils la soutiendront dans une situation difficile où l’amitié acquiert un poids spécifique déterminant.

.1. Coisa Mais Linda

Cette émission télévisée raconte l’histoire de Malu, une jeune femme avec une bonne situation économique qui déménage de São Paulo à Rio de Janeiro avec un projet avec son mari : ouvrir un restaurant. Cependant, le destin a un tour sur cette femme. Une fois arrivée dans sa nouvelle ville, elle découvre que son compagnon l’a abandonnée et est parti avec tout son argent. Alors et en conséquence de cette situation, elle vivra des expériences nouvelles et stimulantes.

