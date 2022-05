Si vous avez aimé Entrevías, vous devriez connaître ces 2 autres séries Netflix

in

Netflix

entrevías C’est l’une des séries les plus attrayantes que Netflix ait jusqu’à présent, donc ceux qui l’ont déjà vue ne devraient pas manquer ces deux séries pour ne pas la manquer. Apprenez à les connaître !

©IMDBJosé Coronado à Entrevías

L’Espagne l’a encore fait ! Après des sensations globales comme Élite Soit Le vol d’argent, Netflix n’a pas hésité à parier à nouveau sur ce pays avec le lancement de entrevías. Cette fiction a atteint le géant du streaming le 20 mai avec un total de huit épisodes qui ne cessent d’attirer l’attention des fans. En effet, huit jours après sa première sur la plateforme, Il totalise déjà 20 200 000 heures de visionnage.

C’est-à-dire, entrevías s’est imposé comme une des séries les plus réussies sur Netflix jusqu’au moment. Bien sûr, il convient de noter que la bande n’est pas originale pour le géant du streaming, mais que la société a plutôt repris les droits de distribution. Apparemment, le fait qu’il ait obtenu de si bons chiffres sur la télévision ouverte en Espagne a été un point en sa faveur pour pouvoir se développer via le service à la demande.

Mais pourquoi un tel succès ? Aussi, entrevías C’est l’une de ces séries qui parvient à englober le drame, l’action, le mystère, l’adrénaline et le suspense en une seule saison. Aussi, il montre aussi le côté obscur du trafic de drogue en Espagne où un vétéran de la guerre décide de l’affronter, surtout quand sa famille est embêtée. D’autre part, il y a aussi le fait que le casting, mené par José Coronadofait un travail imbattable.

Cependant, il convient de noter qu’il s’agit d’une mini-série, donc de nombreux fans l’ont déjà vue et demandent une deuxième saison. Pourtant, pour le moment, on ne sait pas quand les prochains épisodes arriveront sur Netflix. Pour cette raison, dans ce qui arrive, de Spoiler nous avons deux options idéales pour ne pas être surpris entrevías. Apprenez à les connaître !

+ Les 2 séries à regarder pour ne pas rater Entrevías :

1.Aller&Courir :

La série, qui est un original de Netflix, est arrivée sur la plateforme l’année dernière en provenance d’Israël et est devenue l’une des meilleures fictions de 2021. Elle est classée comme une histoire trouble mais captivante. Le strip se compose d’une saison de neuf épisodes mêlant fiction, drame, adrénaline et suspense. Cependant, il faut noter que cette production 2022 a confirmé qu’elle a été annulée car elle coûte très cher, mais elle vaut quand même le détour.

Synopsis officiel : « Dans ce nouveau thriller d’action, la vie d’un homme marié et heureux est bouleversée lorsque sa femme est tuée dans un mystérieux accident de voiture à Tel-Aviv. Le cœur brisé et confus, il recherche les coupables, qui ont fui aux États-Unis. Avec l’aide d’une ex-amante (Sanaa Lathan), il découvre des secrets troublants.”.

2. Savez-vous qui c’est ?

4 mars de cette année Tu sais qui est-il? est venu à Netflix avec un total de huit épisodes qui ont comme protagonistes Tony Colette Oui Bella Heatchote. De plus, il est basé sur le roman de Karin Slaughter et est la série parfaite à ne pas rater entrevías. Comme cette fiction, elle mêle, de la même manière, le mystère, le thriller et le drame.

Synopsis officiel : « Dans une ville tranquille de Géorgie, le trentenaire Andy Oliver et sa mère sont témoins d’un acte de violence aléatoire qui déclenche une séquence d’événements inattendus. Désireuse de trouver des réponses, la jeune femme parcourt les États-Unis face aux dangers jusqu’à ce qu’elle découvre les secrets les plus sombres de sa famille.”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂